Este viernes se pronostican lluvias y tormentas en Oaxaca: Protección Civil (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, durante este viernes, se podrán desarrollar algunas tormentas en la entidad, favorecidas por la orografía local y calentamiento diurno.

Estas condiciones meteorológicas son generadas por la presencia de una vaguada ubicada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán frescas al amanecer y cálidas durante el día. Asimismo, al finalizar este día, el viento se establecerá de componente norte, por lo que incrementará su velocidad durante la tarde-noche e intensificándose para el día de mañana.

Por otra parte, el frente frío número 42 se extiende sobre el norte de la República Mexicana, por lo que se espera que su influencia se perciba en la entidad durante este fin de semana.

Finalmente, se mantiene el evento de mar de fondo en la zona costera, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca, desde San Mateo del Mar hasta Santiago Pinotepa Nacional.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados

• Costa, mínima de 23 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 33 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 11 y máxima de 26 grados

• Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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