Este sábado perdió la vida el judoca mexicano Claudio Zupo a los 35 años de edad (20:48 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. Este sábado perdió la vida el judoca mexicano Claudio Zupo a los 35 años de edad por COVID-19, informó la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson).

Codeson, a pesar de que el organismo sabíoa que el medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo Buenos Aires 2006. El deceso ocurrió solamente 10 días después de que Zupo denunció que había sido despedido por la, a pesar de que el organismo sabíoa que el medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo Buenos Aires 2006.

“Estoy encerrado por la enfermedad del COVID-19. SÍ me dio duro y tengo que ver todavía cómo me va a reaccionar el tratamiento. No se me hace justo que sea trabajador del gobierno del estado y que tenga 10 años trabajando para la dependencia de gobierno, que es la Codeson, y hoy que es quincena, y que saben que tengo COVID en mi casa, y no puedo comprarme los medicamentos, me hayan corrido”, señaló Zupo Gutiérrez en aquella ocasión.

Sin embargo, la Codeson indicó este sábado que el exdeportista no había sido despedido.

Claudio Zupo, no fue despedido, seguía laborando en Codeson. Fue mediante su video en redes sociales que esta Comisión tuvo conocimiento de su estado de salud, lo que permitió brindarle de inmediato la atención médica a él y a su familia. — CODESON Oficial (@CODESONoficial) July 25, 2020

“Claudio Zupo, no fue despedido, seguía laborando en Codeson. Fue mediante su video en redes sociales que esta Comisión tuvo conocimiento de su estado de salud, lo que permitió brindarle de inmediato la atención médica a él y a su familia”, subrayó la Codeson en redes sociales.

Claudio Zupo también conquistó la plata por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagenia de Indias 2006.

