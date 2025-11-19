Este miércoles se espera aumento de temperaturas máximas e intensa radiación solar en Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé aumento de las temperaturas máximas, intensa radiación solar en horas centrales del día y muy baja probabilidad de lluvias.
Las temperaturas frías y frescas permanecerán confinadas en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Sierra de Flores Magón. En el resto de las regiones, el amanecer se mantendrá ligeramente fresco.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto se deriva de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que mantiene un patrón de estabilidad sobre gran parte de la entidad.
Los vientos del norte seguirán con intensidad moderada, especialmente en el oriente del Istmo de Tehuantepec.
Por otro lado, el frente frío número 15 afecta a los estados del norte del país, por lo que no se pronostica su influencia de las próximas 24 a 36 horas sobre Oaxaca.
Las temperaturas para este día son las siguientes:
* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.
* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 35 grados.
* Cuenca del Papaloapan, mínima de 23 y máxima de 34 grados.
* Costa, mínima de 19 y máxima de 33 grados.
* Mixteca, mínima de 14 y máxima de 30 grados.
* Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 33 grados.
* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 27 grados.
* Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 29 grados.
Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.
