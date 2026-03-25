Este miércoles persistirán condiciones de inestabilidad atmosférica en Oaxaca: Protección Civil (08:10 h)

+Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que persistirán condiciones de inestabilidad atmosférica, con cielos despejados a parcialmente nublados por la mañana y nublados densos durante la tarde de este miércoles.

Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada en niveles altos sobre el interior de la República, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México.

Además, se prevé que las lluvias y tormentas se presenten principalmente por la tarde, acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y caída de granizo en algunas zonas de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantiene la probabilidad de bancos de niebla al amanecer y durante la tarde en áreas serranas.

Asimismo, continúa el evento de mar de fondo, con oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca desde San Mateo del Mar hasta Santiago Pinotepa Nacional, por lo que se recomienda a quienes realicen actividades en zonas playeras extremar precauciones, evaluar las condiciones meteorológicas y oceanográficas, así como atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades portuarias.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 32 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 32 grados

• Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados

• Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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