Este Gobierno prefiere perseguir a Ricardo Anaya que ponerse a trabajar: López Rabadán (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. La senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aseveró, desde La Contramañanera de este lunes, que López Obrador no sólo demuestra que es un Presidente mentiroso sino también es vengativo, ya que este gobierno prefiere perseguir a Ricardo Anaya que ponerse a trabajar.

“Ahora lo vemos perseguir a Ricardo Anaya. Se nota que no ha olvidado aquél debate de 2018 y ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que este gobierno decide no es ayudar a los mexicanos. No. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un ex candidato a la Presidencia de la República”, aseguró.

López Rabadán acotó que Ricardo Anaya habría sido por mucho, un mejor Presidente que López Obrador, que hubiera ayudado a México en medio de esta pandemia.

Al desmentir en su Contramañanera a López Obrador, la legisladora dijo que si Walt Disney viviera haría una nueva versión de la película de Pinocho, y que sin duda el Presidente López tendría que ser el protagonista.

Asimismo, la panista recordó que el pasado viernes se cumplió un año de que salieron los videos de Pío López Obrador “agarre y agarre dinero, meses más adelante, saldrían vídeos de su otro hermano, también guarde y guarde billetes”.

Sobre las mentiras de López Obrador, abundó que el Presidente es un adicto a mentir y que en su gobierno hay una gran cantidad de corruptos que se administran, gobiernan y se enriquecen en la impunidad.

“En sus narices la secretaria de Educación Pública presentó la carta responsiva y 5 días después él dice “no sé”. Qué manera de mentir. Qué manera de desprestigiar la investidura presidencial”, expuso.

Respecto a la Línea 12 del Metro, la panista acusó que han pasado 112 días y seguimos sin tener culpables por esta lamentable tragedia.

“El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha desentrañado la verdad de lo que pasó aquel 3 de mayo”, indicó.

La senadora dijo que, como lo hemos visto recurrentemente, la 4T no toca, no investiga, no sanciona a sus incondicionales.

“Según la Fiscalía de la CDMX los posibles culpables de la muerte de 26 personas son trabajadores de segundo y tercer nivel de la empresa constructora”, añadió.

Para concluir López Rabadán precisó: “hemos sido testigos cómo se avientan la bolita entre el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero nadie se hace responsable por su negligente forma de gobernar en la capital del país”.

