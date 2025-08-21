Este fue el último mensaje que Xava Drago compartió antes de morir (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de agosto. Xava Drago, vocalista de Coda, falleció luego de una larga lucha contra el cáncer de estómago, así lo dieron a conocer sus compañeros de la agrupación, quienes lo acompañaron a lo largo de su proceso.

A través de un comunicado que colocaron en sus redes sociales, los integrantes de Coda confirmaron la noticia del deceso de su vocalista, además de tomar un espacio para resaltar su legado dentro del rock.

“Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su pasión por el rock, y la manera en que abrazaba a cada persona que se le acercaba, lo hicieron inolvidable. Hoy despedimos a un ícono, a un guerrero, a un hermano. Agradecemos el respeto en este momento tan difícil. Más adelante daremos a conocer la manera en que honraremos su memoria, como él lo hubiera querido: con música, con verdad y con el alma”.

Este fue el último mensaje que Xava Drago compartió antes de morir

Durante sus últimos días con vida, Xava Drago compartió todo los detalles sobre su estado de salud, además de resaltar con un emotivo mensaje dedicado a sus familiares, colegas y seguidores, agradeciendo el apoyo y cariño que recibió durante su lucha contra el cáncer.

“A mi familia, fans, compañeros y amigos. Gracias Infinitas. Desde el despertar del tiempo en su alborada me mostraste tu belleza sin igual y ese amor puro e incondicional. En la tierra de mil luces místicas he vivido un día delante del diablo. Más tu pasión me vuela”.

Último mensaje que Xava Drago compartió antes de morir (Foto: Facebook)

El pasado 9 de agosto comentó que los tratamientos dejaron de funcionar, por lo cual los médicos ya no podían hacer nada; como resultado, el famoso cantante se despidió con un mensaje.

“Si. Gracias por cada segundo; si, por amarme así; si, gracias por cada instante; si, gracias infinitas. Cada invierno que se ha extinguido. Tu cálido aliento lo hizo primavera. Tantos años tanta suerte; si, gracias por tenerme en pie”.

