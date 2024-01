“Este es un verdadero tren”: Laura Zapata al comparar Tren Maya con transporte de Europa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. “Este es un tren, un verdadero tren de primer mundo (…) No como el trenecito que les han vendido a los mexicanos para seguirse robando el dinero, que a los dos días ya no da función, ya no funciona como todo lo que hace este fulano”.

Así Laura Zapata, actriz y cantante mexicana, comparó el Tren Maya, obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con uno de “primer mundo” durante sus vacaciones en Europa.

Por medio de un video en su cuenta de X (@LAURAZAPATAM), la actriz mostró el exterior del convoy en el que viajaría durante su andar por tierras europeas y aprovechó para elogiar su tamaño.

“(…) Allá empieza, allá yo voy, en el primer vagón y está hasta allá”.

Fue el 15 de diciembre cuando el presidente López Obrador inauguró la primera fase del Tren Maya, en su tramo Campeche-Cancún.

Días después de iniciadas sus operaciones, la empresa operadora anunció la suspensión provisional de actividades debido a la preapertura de la ruta Cancún-Palenque.

Con la inauguración de este segundo tramo (el 31 de diciembre), se prevé que a finales de febrero todas las líneas del Tren ya estén disponibles.

