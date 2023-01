Estas son algunas predicciones que el Brujo Mayor tiene para este 2023 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. Aquí te decimos cuales son las nuevas predicciones que lanzó el reconocido astrólogo, el Brujo Mayor para este 2023.

El reconocido astrólogo y tarotista de origen mexicano, el Brujo Mayor ha revelado y lanzado las nuevas predicciones que tiene para este 2023. tanto para su país, así como también relacionadas con algunos artistas.

Con relación a México, el Brujo mencionó que la economía será estable durante este nuevo año, sin embargo, confesó que aumentará la violencia e hizo énfasis en la salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues explicó que habrá deterioro en ella.

Asimismo también detalló que la guerra entre Rusia y Ucrania continuará a causa del país de Estados Unidos:

“Estados Unidos está manteniendo ahí, está mandando mucho dinero, entonces sí va a haber graves problemas en el planeta por eso”, dijo.

Además agregó que pese a que habrá problemas globales la economía se va a mantener equilibrada y que México tendrá un año “satisfactorio” en este ámbito.

Por otra parte añadió que durante este 2023 no existirán desastres naturales de gravedad, pero sí habrán situaciones políticas “complicadas” de las cuales no estará exento el país mexicano.

Posteriormente hizo referencia al mundo del espectáculo, en el que resaltaron algunas figuras, entre ellas Silvia Pinal pues hace poco se informó que la artista tenía influenza por lo que el Brujo comentó que las “cosas no marchan muy bien”.

Sobre Alfredo Adame tras los escándalos que protagonizó durante el 2022, el astrólogo aseguró que para este nuevo año la vida del actor dará un giro radical y sorpresivo pues no volverá a salir en la televisión.

Otros de los nombres que salieron en su conferencia fue Gloria Trevi, pues mencionó que la bioserie de la cantante será un proyecto que tendrá una buena respuesta por parte de los espectadores, sin embargo, no descarta que a algunos no les guste.

“Es una mujer que ha sufrido, sí va a tener éxito aunque para que una telenovela tenga éxito debe tener enemigos y amigos, unos van a estar de acuerdo, pero mucha gente la va a ver, entonces sí va a tener éxito”, subrayó.

Finalmente una de las predicciones más fuertes que hizo fue sobre Andrés García quien desde hace ya un tiempo se encuentra en estado crítico, con relación a esto el tarotista confesó que si pareja podría haberle hecho brujería.

“No me gusta definitivamente predecir que alguien va a tener una muerte, pero sí está terminando. Yo creo que él ya lo está provocando, él ya desea desprenderse, el ya no quiere vivir en su cuerpo. Ya vivió y ahorita mismo ya no quiere seguir adelante, tenemos 365 días para que ojalá se recupere o a ver que pasa porque está sufriendo mucho”, concluyó.

24 Horas

