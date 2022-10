Estas son 10 revelaciones del libro Rey del Cash sobre AMLO (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Elena Chávez, periodista y expareja de César Yáñez –uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- publicó “El Rey del Cash” volumen en la que presenta el presunto esquema de “blanqueo de dinero” del círculo cercano del mandatario, entre otros temas.

En el libro testimonial, la autora narra en primera persona sus vivencias durante más de una década junto a Yáñez, y comparte algunos de los hechos de la carrera de AMLO de los que tuvo conocimiento.

Aquí algunas de sus revelaciones:

CDMX financió los recorridos de AMLO por México

Según la autora, tras asumir el gobierno de la CDMX en 2006, Marcelo Ebrard convirtió a la capital -a través de Mario Delgado– en la principal fuente de financiamiento de la campaña de López Obrador al pedírseles a los trabajadores un aporte mensual de entre 10 y 20 por ciento:

“Había hecho de Marcelo Ebrard la mejor elección para dejarle encargado el changarro, donde el dinero corría como agua: impuestos, el Metro, la Red de Transporte de Pasajeros, hasta las secretarías, los órganos descentralizados y la Asamblea Legislativa, desde donde se aprueban los presupuestos de las dependencias”.

Chivos expiatorios de la “Noche de Tláhuac”

Tras el linchamiento de dos policías en San Juan Ixtlayopan, Tláhuac el 24 de noviembre de 2004, el entonces jefe de Gobierno, López Obrador dio la orden de buscar “chivos expiatorios” para deslindar al secretario de Seguridad, Marcelo Ebrard de los hechos:

“La encomienda se llevó a cabo y se culpó a inocentes para salvar a Marcelo”.

Boda de Ariadna Montiel

La autora del Rey de El Cash señala que la boda de Ariadna Chávez, su ahijada y hoy secretaria de Bienestar se financió con dinero del gobierno capitalino:

“Un derroche de dinero que salió de la entonces Red de Transporte de Pasajeros (RTP), a donde la había enviado el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, por acuerdo con el profesor René Bejarano“.

Mancera y el hijo mayor de AMLO

En el Rey del Cash se señala que el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera aportó su “mensualidad” a favor de López Obrador en su primer año de mandato, además de que mantuvo en la nómina capitalina al hijo mayor del hoy Presidente:

“Ordenó mantener en la nómina de la Procuraduría capitalina al hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, quien, según testigos, se la pasaba frente a la computadora jugando ‘solitario’, eso cuando se dignaba a aparecer en la oficina”.

“Los Chuchos”

Elena Chávez señala que “Los Chuchos” –Jesús Ortega y Jesús Zambrano– recibieron dinero del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca -preso por el caso Ayotzinapa- y no han rendido cuentas de ello:

“¿Cuándo dirán la verdad? ¿Cuánto dinero recibieron de Abarca para las candidaturas? (…) ¿Por qué nunca dijeron que José Luis Abarca, siendo presidente municipal de Iguala, le entregaba efectivo a César Núñez, quien durante esa terrible época fungía como delegado federal en Acapulco para los eventos del entonces candidato presidencial”.

El infarto

La madrugada del 3 de diciembre de 2013, AMLO sufrió un infarto al corazón y fue atendido en el hospital Médica Sur de la Ciudad de México.

El entonces candidato presidencial estuvo internado “en una de las suites más caras” cubierta por el seguro médico de gastos mayores que fue contratado para él y su círculo más cercano por el secretario particular de López Obrador “con los recursos públicos de los mexicanos”, a saber de Elena Chávez.

Además, tras el suceso:

“El político tabasqueño solicitó la atención de médicos traídos desde Cuba. No comprendo por qué trataron de ocultarlo, quizá para no despertar suspicacias en cuanto al gasto y de dónde salían los recursos para atenderse”.

Acuerdos con el narco

La autora señala que en agosto de 2014 -tras un recorrido en Valle de Bravo– cuestionó a su entonces pareja, César Yáñez, por qué el narco le permitía a Andrés Manuel López Obrador moverse libremente:

“César se encogió de hombros sin darle mucha importancia a mi pregunta y me contestó: ‘Tenemos acuerdos, no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros’”.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa

La autora señala que pese a que AMLO rechazó conocer a José Luis Abarca (exedil de Iguala) tuvo una relación cercana con el doctor Lázaro Mazón Alonso -candidato a la gubernatura de Guerrero y que recomendó a Abarca como aspirante a la alcaldía- quien le pagaba los gastos a AMLO cuando visitaba la entidad, y que fue señalado en un inicio, de la desaparición de los estudiantes.

Pese a esto -indica la autora- tras la “noche de Iguala” -26 al 27 de septiembre de 2014- Mazón Alonso se hizo amigo de Yáñez, y pese a varias reuniones entre ellos en la Ciudad de México:

“Para salvarse decidieron culparlo por apoyar a Abarca, y lo dejaron a la suerte (…) varias veces escuche las llamadas de Lázaro a César para pedirle cumplir con el apoyo prometido al aguantar ser ‘chivo expiatorio’ (…) la respuesta fue el más absoluto silencio por parte de López Obrador”.

Delfina Gómez

Elena Chávez dedica un apartado a la relación de López Obrador y la maestra Delfina Gómez, extitular de la SEP y hoy virtual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Pese a que el Presidente subraya la sencillez de Gómez Álvarez, la autora señala:

“Recientemente me enteré (…) que tiene ciertas extravagancias. Esto no tendría nada de malo si la maestra Delfi no saliera de su humilde casa de Texcoco con su bolsa tipo morral para simular sencillez y austeridad, cuando en una de sus habitaciones guarda bolsas de diseñadores y acumula peluches”.

Elba Esther Gordillo

A saber de la escritora, pese a que en un primer momento López Obrador rechazó que Elba Esther Gordillo operará a su favor en la candidatura presidencial, en su tercer intento por la presidencia (2018), aceptó su apoyo a cambio de su libertad:

“El solito la buscó en el hospital de la cárcel donde permaneció detenida durante el sexenio de Peña Nieto, acusada de enriquecimiento ilícito y otros delitos. El tabasqueño necesitaba el voto del magisterio y operó a través de sus testaferros para que le llevaran un mensaje de libertad al llegar a la presidencia, a cambio del voto masivo de los maestros en la elección federal de 2018”.

