“Están simulando: AMLO a legisladores sobre acción de inconstitucionalidad por Revocación de Mandato (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que legisladores de oposición “están simulando”, luego de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la revocación de mandato.

“Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que está mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando”, argumentó.

“Primero es una incongruencia que los que se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la libertad de manifestarse además por la vía pacífica”, expuso.

“¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería, van a salir porque no tienen razón, de que va a llevarse a cabo la consulta, ¿y cuál es el paso siguiente? No participamos, llamamos a no votar, que nadie participe”, refirió.

El mandatario mexicano refirió que este tipo de procedimientos “aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. y de la historia”.

La coalición opositora “Va por México” presentó este jueves una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato que impulsó el presidente López Obrador para consultar sobre su permanencia en el poder.

Líderes del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron el recurso a la Suprema Corte para que invalide la ley que está en vigor desde el 15 de septiembre.

“Defendemos la democracia y el respeto a nuestra constitución, por eso estamos en contra de que esto se convierta en un instrumento de promoción gubernamental”, declaró Santiago Creel, legislador del PAN y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

La ley, impulsada por el propio López Obrador, permitirá realizar una votación a mitad del sexenio de un presidente al reunir firmas del 3 por ciento de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados.

La primera consulta se prevé para marzo de 2022 con la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Mientras el Gobierno mexicano presume de un ejercicio democrático inédito, la oposición ha acusado a López Obrador de buscar “ratificarse” en el cargo y de estar en “campaña permanente”.

La oposición también cuestionó el costo de la consulta, que se estima en tres mil 830 millones de pesos, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

Información de: López-Dóriga Digital

