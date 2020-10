Estamos ante un gobierno con claros signos dictatoriales: Jesús Zambrano (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que nos encontramos ante un gobierno con claros signos dictatoriales, intolerantes y soberbios, lo que está evidenciando la creciente confrontación social y política de distintas visiones de país, un ejemplo de ello es la marcha de FRENAA y su plantón en el Zócalo capitalino.

“Lo que se expresa en este plantón y ahora con la marcha multitudinaria, es el sentir de millones de mexicanos en todo el país que no salieron al zócalo a manifestarse, pero que no están de acuerdo en la manera en la que se está conduciendo el país desde la presidencia de la República”, subrayó.

Añadió que es lamentable y preocupante que Andrés Manuel López Obrador siga estimulando e impulsando la división social desde “el púlpito mañanero” que conocemos todos los días, burlándose de ellos e incentivando el ánimo a protestar, en lugar de expresar el respeto al derecho a manifestarse con libertad y ejercer todo lo que constitucionalmente se pueda hacer.

Añadió que lo que debería hacer el Jefe del Ejecutivo es propiciar la unidad nacional y trabajar para salir delante de la pandemia sanitaria por lo que estamos pasando todos los mexicanos, misma que ha generado la semiparalización de la economía del país, el cierre de miles de micros, pequeños y medianos negocios y el despido de casi dos millones de personas y más de 15 millones que han dejado de percibir ingresos, según cifras oficiales.

Zambrano Grijalva, señaló que el PRD siempre ha respetado el derecho a manifestarse de la ciudadanía, sin embargo no comparte lo que levantan como bandera principal en la manifestación que es la renuncia del presidente, porque se cuentan con mecanismos y vías institucionales para estar inconformes con este gobierno, pero sí a que se conduzca la vida del país en términos de lo que dicen las leyes, porque “somos respetuosos del Estado de Derecho, no hay que permitir que nos salgamos de eso, López Obrador ha estado pasando por encima del derecho y no hay que responderle con la misma moneda”, subrayó.

Informó que el PRD sigue trabajando y firmando acuerdos y convenios de colaboración, con organizaciones de la sociedad civil y buscando alianzas con otros partidos políticos para formar un frente amplio, social, político y democrático, para buscar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados el próximo año, esa es la vía constitucional y evitar que Morena gane nuevas posiciones.

“El bien superior de la nación, el cuidar el interés de la gente, el bienestar de la sociedad, la defensa de las libertades y la esencia de la República democrática está por encima de cualquier interés partidario, de diferencias ideológicas entre partidos políticos y eso hay que poner por delante en este país”, finalizó.

