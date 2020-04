Estalla el primer paro en hospitales del IMSS por falta de personal (16:20 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Cuando se tiene estimado que hay un médico por cada 27 pacientes de Covid-19 en promedio en estos momentos de la pandemia, se ha registrado un primer estallamiento de paro laboral de personal médico adscrito a nosocomios públicos donde se atiende la pandemia.

Esto se registró la mañana de este lunes 27 en esta Ciudad de México, en el Hospital Regional “Gabriel Mancera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde trabajadores de medicina interna reprocharon al Gobierno Federal la falta de médicos titulares y la sobrecarga de trabajo para los médicos residentes; no sin antes señalar de nuevo la falta de insumos.

En la asamblea que se realiza en el auditorio del hospital, los jóvenes residentes reclaman que llevan un mes sin jefatura. “Hace un mes le dijimos que éramos tres personas en medicina interna y le valió. ¡No hizo nada!, nos dejó trabajando a tres personas con cien pacientes, señaló uno de los manifestantes al director general del hospital, Arturo Hernández Paniagua.

“Ayer hubo un médico para cien pacientes y le vale (hizo mutis el director)”, señalaron los estudiantes de especialidad que residen en ese lugar

Entre los reclamos sobresale uno; que hablaron desde hace más de un mes con el director general del nosocomio y, la semana pasada también, cuando les presentaron a la nueva jefa de servicio y les dijeron que iban a trabajar por equipos con un médico de soporte. Los residentes preguntaron quiénes eran esos médicos y la respuesta institucional fue “vamos a ver”.

Los médicos residentes señalaron a los medios de comunicación que supuestamente habrían de laborar con un médico organizador y tres de soporte, a partir de la implementación de la Fase 3, sólo que esta ya empezó desde hace casi una semana.

El viernes les dijeron que iban a subir médicos de otras áreas y que les iban a tocar un médico por ala de 26 pacientes, más otros médicos de soporte, señaló enfática una joven galeno.

No obstante, acotó: “Yo estuve sola con 26 pacientes porque no subió un médico de soporte. El doctor Álvarez que no es infectólogo subió a apoyarme porque yo tenía cinco pacientes intubados más 21 pacientes, incluido todo el papeleo de las altas. A las 10:30 de la mañana subió un cirujano que dijo yo vengo a ver cómo trabaja, subió una doctora con disposición a ver una consulta y a las 12.30 salió pero al final nos quedamos dos personas con 26 pacientes y estamos en fase 3 desde el martes pasado”, señaló airadamente joven la doctora.

Ante el reclamo, el director -que los escucha- lee sus notas y dice que para ese grupo de atención, “están asignados un médico líder y varios de apoyo”.

Sin embargo, los jóvenes siguen los reclamos porque dicen que eso “no corresponde a la realidad”. La asamblea duró hasta cerca de las 15 horas del lunes, sin llegar a una solución satisfactoria para las partes.

Información y foto de:http://mxpolitico.com/

Compartir