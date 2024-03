Estados y regiones en México con falta de agua enfrentan un “menor crecimiento económico” (21:00 h)

La industria mexicana enfrenta cada vez más presiones para garantizar su abasto de agua, lo que limitará el crecimiento económico en los próximos años, advirtieron especialistas.

La reciente ola de calor que golpeó al país recuerda la necesidad de inversión en infraestructura para ahorrar agua y disminuir pérdidas en la distribución o, de lo contrario, en un cuarto de siglo prácticamente todo el territorio nacional tendrá problemas de acceso al recurso, estimó Standard and Poor’s.

“De acuerdo con todos los escenarios contemplados en nuestro análisis, si no se toman medidas de adaptación, el número de estados mexicanos expuestos a un elevado estrés hídrico casi se duplicará a 20 en 2050, frente a 11 en 2020”, alertó la agencia.

Las entidades que se enfrentan a un mayor riesgo ya presentan escasez de agua y pueden experimentar menor crecimiento económico a medida que aumenten la frecuencia y la intensidad de las sequías, advirtió.

Al mismo tiempo, indicó, mayores inversiones en infraestructura hídrica a largo plazo podrían debilitar el desempeño presupuestal de algunos estados y municipios, así como derivar en un mayor nivel de deuda pública, aunque contribuiría en cierta medida a mejorar la resiliencia ante la falta del recurso.

En el artículo Más estados mexicanos podrían verse afectados por estrés hídrico en 2050, Standard and Poor’s detalló que 11 entidades tienen exposición al estrés hídrico, aunque es más complejo en Baja California y Baja California Sur, Aguascalientes y Ciudad de México.

En la lista también aparecen el Estado de México, Morelos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. De no tomarse medidas, advirtió, para 2050 tendrán un mayor estrés hídrico Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Colima y Jalisco.

“Los factores ligados al crecimiento demográfico o a actividades económicas sensibles al agua amplifican la vulnerabilidad de los estados al estrés hídrico. Por lo tanto, la población y la estructura económica son elementos clave que determinan la exposición a este tipo de estrés. En las industrias sensibles a los problemas del agua se encuentran la agricultura, la producción de alimentos y bebidas, la fabricación textil, los productos químicos, la construcción, la fabricación de automóviles, la generación de energía y el turismo”, detalló la agencia.

Apuestan por menor consumo

La industria cervecera reconoce la urgencia de hacer más eficiente su consumo de agua.

Los grandes jugadores como Grupo Modelo o Heineken presumen el uso de 2.59 y 2.44 litros de agua por cada litro de cerveza que producen, mientras aplican mayores medidas para avanzar en sustentabilidad.

“Reutilizamos casi 100% del agua en nuestra cervecería. Recolectamos agua para todo el trabajo que tenemos en la cervecería y el agua que regresamos a los manantiales la regresamos a una calidad superior a la que recolectamos”, dijo el director general de Grupo Modelo, Cassiano de Estefano.

Hace unos días, Grupo Modelo presentó su reporte de sustentabilidad 2022 y mostró los avances que ha tenido la empresa en la reducción del consumo de agua, para lo cual invertirá el año próximo 20 millones de dólares en estrategias para usar una menor cantidad del recurso y elevar la reutilización de insumos.

Las pérdidas

En México, 76% del consumo de agua se concentra en la agricultura, con un grado de merma de 70% ante la falta de tecnificación del campo. En el caso de las ciudades, de cada litro utilizado se pierde la mitad ante la mala infraestructura que hay en las urbes.

“Nos falta invertir en los próximos ocho años 30 mil millones de pesos adicionales sólo para tecnificar el campo mexicano y darle mantenimiento a 2 mil 500 plantas de tratamiento que tenemos tiradas” en el país, dijo el presidente de la comisión de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz.

De acuerdo con el legislador, tecnificar el campo mexicano es una necesidad de seguridad nacional, mientras que en el país ya se debe hablar del concepto de seguridad hidroalimentaria, porque ese va a ser el gran desafío de la próxima generación.

“Vamos a ser 50 millones de mexicanos más en tan sólo la próxima generación y hoy somos nosotros los que vamos a ser responsables si no tomamos la decisión de dar más recursos al agua, de una ley de agua que ayude al país a crear los incentivos necesarios, de más presupuesto, de que acabe el monopolio de la política de los gobiernos locales y que los organismos operadores estén en manos de expertos en el tema y que la sociedad determine qué y cuánto se tiene que invertir”, expuso.

El nearshoring y la sequía pondrán a prueba la llegada de nuevas inversiones

El crecimiento de la industria en el norte de México por el nearshoring, así como el desabasto y la escasez de agua en varias regiones pondrán a prueba la llegada de nuevas inversiones en los próximos años con la relocalización de cadenas productivas, señaló Manuel Salas, director general de Cipro.

En reunión con medios, el directivo señaló que el cambio climático y las recientes ondas de calor en México, comienzan a intensificar los retos del abasto de agua para consumo doméstico e industrial y señaló que aparte de la inversión del nearshoring, el país debería invertir en promedio más de 5 mil millones de pesos en infraestructura hidráulica cada año para estar listo ante estos desafíos.

“Deberíamos estar preparados y ocupados preparándonos para tomar la mayor parte de este sector industrial que se está que se está acercando. Tenemos números de la inversión necesaria para el crecimiento de distribución de agua, hablamos como de 5 mil millones de pesos al año para mantener y crecer el sistema de agua”, señaló.

Destacó que Cipro, una empresa mexicana de ingeniería, ha participado en varios proyectos de mejoramiento integral de la gestión del agua en Los Cabos; en la zona de la La Laguna entre Durango y Coahuila, y recientemente en supervisión de un tramo de la Línea 3 del Sistema Cutzamala en la Ciudad de México.

Salas agregó que ante los problemas de distribución de agua, una de las soluciones ha sido la sectorización del suministro y buscar nuevas oportunidades para disminuir la pérdida de agua.

Comentó que a nivel internacional, en el mundo se pierde hasta 25 por ciento del agua potable por fugas, robos y mala infraestructura, mientras que en México puede llegar a representar hasta 50 por ciento de pérdidas.

Dijo que ante la llegada de nuevas a empresas a México por el nearshoring, y los proyectos del Gobierno para detonar el sureste, se deberían dar condiciones para instalar a las empresas según sus necesidades.

“Se debería de buscar que llegarán industrias no húmedas a todo el norte donde no se tiene agua, que no consuman mucha agua, pero siendo México un país tan grande y con disponibilidad de agua en otros lugares, pues a lo mejor la industria húmeda al sureste”, opinó.

Cambio climático

Especialistas coincidieron en que México ya enfrenta problemas de agua debido a las condiciones climáticas, un problema que en el futuro podría empeorar y hacerse más frecuente.

Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, destacó que las sequías son un fenómeno que se está volviendo cada vez más frecuente debido al cambio climático.

Estos efectos climáticos están siendo experimentados en todo el mundo, no sólo en México, lo que indica que las sequías se convertirán en una realidad permanente.

“Estamos en el tercer año de esta sequía prolongada, pero la realidad es que (esto son) los efectos del cambio climático, eso que llevamos muchos años escuchando y que creíamos que no iba a pasar, pues ya está pasando.

O sea, ya estamos resintiendo todos los efectos del cambio climático y las sequías ya van a ser algo permanente”, argumentó el especialista.

Consideró que una consecuencia de la sequía ha sido que las temporadas de lluvia se han hecho más cortas.

En México, la lluvia se concentra en solo cuatro meses al año, durante los cuales se llenan los embalses y las presas para garantizar el suministro de agua a las zonas urbanas y otros usos.

Pero, con sequías prolongadas y períodos de lluvias más cortos, es probable que muchas más ciudades del país enfrenten desafíos para poder abastecerse del líquido.

Necesario, tomar medidas

Por su parte, Juan Francisco Bustamante Ruisanchez, presidente de la organización Agua en México, advirtió que es necesario tomar medidas urgentes para enfrentar la gravedad de la falta de suministro de agua en distintas zonas del país.

El experto hizo hincapié en que el cambio climático es una realidad que está modificando los ciclos del agua en el país.

Aseguró que las lluvias ya no se presentan en las temporalidades habituales, lo que complica la gestión y el manejo del recurso hídrico. Además, la infraestructura existente resulta insuficiente y obsoleta para hacer frente a las sequías prolongadas y las lluvias torrenciales.

Sobre posibles soluciones que pueden implementar las autoridades, los especialistas señalaron que los gobiernos deben establecer políticas claras para tecnificar el campo, mejorar la inversión en infraestructura, promover el reúso y tratamiento del agua, y fomentar una cultura del agua, en general, en la población./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro: