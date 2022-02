“Está mal informado”, dice AMLO a Blinken tras declaraciones sobre asesinatos de periodistas en México; pide que no actúe de manera injerencista (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal informado o de lo contrario estaría actuando de mala fe, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras sus declaraciones sobre los asesinatos de periodistas en México.

“Lo que él está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de estado”, dijo este miércoles en conferencia matutina.

El presidente López Obrador aseguró que los gobiernos de Estados Unidos tienen “la mala costumbre” de ser candil de la calle y oscuridad de la casa.

El mandatario federal rechazó el intervencionismo de Estados Unidos en el país y reiteró su petición de informar sobre el presunto financiamiento a un grupo opositor, liderado por Claudio X. González, para golpear a su gobierno.

“A mi me gustaría que ya que está actuando y opinando Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo, porqué les están dando dinero al grupo de Claudio X. González”, dijo

“Y pedirle que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, es un país libre, independiente y soberano”, remató.

Blinken aseguró ayer que son preocupantes el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrenta el gremio.

En un mensaje en Twitter, el funcionario estadounidense expresó su apoyo a quienes piden una mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos.

“Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, dijo.

Este mes, los senadores Marco Rubio y Tim Kaine habían escrito a Blinken para expresar su preocupación por los asesinatos de periodistas en el país vecino y denunciar la “inacción” del Gobierno mexicano.

Los senadores, republicano y demócrata, defendían que Estados Unidos debía instar al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador a mejorar la protección de los periodistas y lamentaban que el presidente “sigue criticando a los periodistas que critican a su Gobierno en lugar de defender la libertad de expresión”.

Los asesinatos de periodistas, que suman ya cinco en lo que va de 2022, han conmocionado al país y unido al gremio en exigencia por justicia y protección a los comunicadores en México, una de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).

