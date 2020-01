¿Está bien hacer ejercicio teniendo un resfriado? (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de enero. Además de dormir, el ejercicio físico es una de las recomendaciones más comunes de los médicos a sus pacientes. Mantenerse activo es beneficioso incluso para personas con enfermedades incapacitantes como la esclerosis múltiple.

Y a propósito de ello, muchos que acostumbren entrenar seguramente se habrán preguntando alguna vez si es seguro hacerlo aun cuando se esté enfermo, por ejemplo, bajo un resfriado común.

Nuestras madres y abuelas seguro dirían que no, pero la ciencia tiene una opinión diferente. El Dr. Jayson Loeffert, un médico de medicina deportiva en Penn State Health, dijo que generalmente está bien continuar nuestra rutina de ejercicio regular cuando se tiene un resfriado.

Beneficios y límites del ejercicio en un resfriado

Cuando se hace ejercicio estando enfermo, aumenta el ritmo cardíaco y el corazón bombea más activamente promoviendo así un flujo sanguíneo más saludable. Esta actividad también abre los pulmones y promueve la liberación de endorfinas, lo cual puede ayudar al afectado a sentirse mejor.

Sin embargo, nada en exceso. “Si está realmente congestionado o con sibilancias, es posible que le falte el aliento, por lo que querrá disminuir la intensidad”, dijo. Cuando una persona resfriada que se ejercita se siente más agotada de lo normal, experimente tos incontrolada, o fatiga severa, lo mejor es tomar un descanso.

El espacio en que se ejercita es importante

El médico explica que el entorno en que se hace ejercicio físico puede causar problemas cuando no se está en óptimas condiciones de salud. Por ejemplo, cuando se trata de espacios abiertos al aire libre, algunas personas pueden experimentar problemas para respirar por el frío. En estos casos, no está mal entrenar en un espacio cerrado hasta sanar por completo.

Otro punto de atención son las piscinas. En los nadadores esta recomendación no necesariamente aplique puesto que al estar congestionados tienen más dificultades para respirar, además de que el cloro en el agua puede empeorar su condición.

No se recomienda el ejercicio cuando hay fiebre

Pero no se trata de beneficios que apliquen para todas las condiciones. El especialista explica que la única forma en la que siempre se desaconseja hacer ejercicio físico es cuando se tiene fiebre.

La fiebre supone un aumento de la temperatura corporal como respuesta del cuerpo en la situación, y durante el ejercicio la temperatura también suele incrementarse. Juntando ambos incrementos puede que la actividad se vuelva insegura.

“El ejercicio provoca naturalmente un aumento de la temperatura corporal. Cuando tiene fiebre, su temperatura ya es más alta de lo normal. Si tiene fiebre, el ejercicio puede hacer que su temperatura corporal aumente aún más a un nivel inseguro”.

Recomendaciones para hacer ejercicio cuando se está enfermo

Pero las preocupaciones sobre los riesgos de hacer ejercicio mientras se está enfermo van más allá de la propia salud personal. Recordemos que muchas enfermedades pueden transmitirse a otros, por lo que el tema de la higiene es importante.

Las personas que entran en un gimnasio u otra forma de espacio compartido con otros, deben cubrirse la boca con el brazo cuando tosen, de modo que los gérmenes no queden directamente en sus manos. “También he considerado que las personas que usan máscaras en las clases grupales de ejercicio sean consideradas”, agrega Loeffert.

Y así como hacemos para evitar situaciones incómodas con el sudor, cuando se está enfermo es necesario limpiar cualquier equipo que se haya usado con gel o toallitas desinfectantes cuando se termine de usar.

Por último, Loeffert no recomienda comenzar una rutina de ejercicios cuando está enfermo ya que no se tendría un punto de partida confiable para evaluar su verdadero desempeño en la nueva faceta.

