Esposo de Sheinbaum se vuelve tendencia tras el Grito de Independencia (19:49 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. Jesús María Tarriba se vuelve tendencia tras el Grito de Independencia de Sheinbaum © Especial

La noche del 15 de septiembre de 2025 quedará grabada en la memoria nacional ya que por primera vez en la historia de México, una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional. Sin embargo, además de la trascendencia política y simbólica del acto, hubo alguien que se robó la atención, su esposo, Jesús María Tarriba, quien se convirtió en tendencia en redes sociales.

Miles de personas abarrotaron el Zócalo capitalino para escuchar las arengas patrióticas de la mandataria, mientras millones más siguieron la transmisión por televisión y plataformas digitales. Sheinbaum pronunció 22 vivas en honor a los héroes y heroínas de la independencia, y ondeó la bandera nacional.

A su lado estuvo en todo momento Jesús María Tarriba, físico de profesión y especialista en riesgos financieros, quien desde que comenzó la gestión de su esposa ha mantenido un bajo perfil. Sin embargo, cada vez que aparece en público junto a la presidenta atrae miradas y esta vez no fue la excepción.

