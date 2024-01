Espero que UNAM aclare supuesto plagio de Godoy a mi texto: Merino (16:30 h)

“Yo espero que la UNAM lo aclare y que ya me liberen de esto, que la verdad lo vivo mal, no está bien, no se siente bien que te plagien y mucho menos estar involucrado en un asunto de esta naturaleza de manera involuntaria”, explicó en Aristegui En vivo.

Al respecto, Merino aseguró que el cuaderno de divulgación que publicó, el cual cotejó con la tesis y al parecer sí fue copiado, lo realizó sin fines de lucro , por lo que no recibe regalías y en caso de confirmarse el plagio no implicaría litis patrimonial.

“Este pequeño libro, de 60 páginas, que publiqué entonces, no tenía intención de obtener recursos financieros, es una publicación no venal, así se dice, cuando está destinada a ser gratuita. La escribí para el IFE (Instituto Federal Electoral) con ese propósito, así que no hay regalías, por lo tanto, no hay litis patrimonial”, agregó.