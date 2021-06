 Espera Kenia López Rabadán que se construyan acuerdos para lograr un presupuesto a la altura de las necesidades del país (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Kenia López Rabadán, aseguró que no ha sido nada fácil ser una mujer y una política de oposición, porque de entrada había que romper estereotipos masculinos.

Dijo que gracias a que hoy la mitad de los espacios de ambas cámaras, tanto la de Diputados como la de Senadores están mujeres, se han podido resolver todas las reformas a favor de las mexicanas con las mujeres de otros grupos parlamentarios.

En entrevista con ADNSureste, reconoció que representaba una oposición fuerte, que no le teme al discurso duro, porque cree que hay millones de hombres y mujeres que no están de acuerdo con lo que no está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos, entonces esas millones de personas deben de tener voces en el Congreso.

“Pareciera que hay muchas voces que acompañan a López Obrador diciéndole que todo esta bien pero también se necesitan las otras voces, las que le digan que está mal, que es irracional e inhumano, por ejemplo, que no haya una respuesta para las víctimas de la Línea 12 del Metro, que no es posible gastar miles de millones de pesos de los mexicanos solo por el berrinche de cambiar un aeropuerto, y todas esas cosas se tienen que decir”.

Subrayó que hoy Morena solo no puede aprobar el presupuesto, ya que necesita de sus aliados, necesita del Partido Verde, del PT, incluso de otros grupos parlamentarios y la forma en que reacciona Morena pues es lo que está pasando con el líder del Partido Verde en su lógica de presionar, “la realidad es que hoy Morena no tiene la mitad más uno de los votos y va a tener que construir acuerdos”.

Expuso que como legisladora, esperaba que se construyan acuerdos bajo la ética y no bajo presión porque se necesita un presupuesto 2022 a la altura de las necesidades de hoy en el país.

“No hay empleo, no hay sistema de salud, no hay vacunas para los niños y tampoco seguridad y el presupuesto debe de tratar de corregir estos errores”, sentenció.

Criticó que haya dos proyectos de nación, “según López Obrador y yo lo comparto, el proyecto de él y sus amigos que es la destrucción de las instituciones que ya lo volvió a refrendar al decir que quiere cambiar al INE que es lo más irresponsable y brutal, y lo otro es que tiene que ver con los partidos de oposición, que busca destruirlos, si son dos proyectos de nación, pero un solo país que se debe de construir en las responsabilidades de la administración pública para hacer bien las cosas”.

Sostuvo que la estigmatización contra la clase media por parte del presidente es terrible, y entre otras cosas , es mediocre no querer que la gente vaya a la escuela, se supere, y tenga la posibilidad de estudiar.

Afirmó que todo lo que ella ha conseguido ha sido a base del esfuerzo, y eso está en todos los municipios de este país donde todos los papás buscan que sus hijos vayan a la escuela para que tengan mejor calidad de vida.

La panista, lamentó que López Obrador prefiera que todos en México sean pobres, porque ya generó 11 millones de pobres en el país, y eso no puede ser un objetivo para un primer mandatario.

“El objetivo debe de ser que todos vayan a escuelas de calidad y todos alcancen mejores niveles de vida porque para eso se le paga a él y a todos sus amigos en el gobierno, para que generen mejores condiciones para los mexicanos”.

Y es que dijo que lo que están queriendo hacer es terrible, que no haya un desarrollo humano y que no haya calidad de vida.

“Por eso perdieron la ciudad de México, porque la jefa de gobierno piensa igual que López Obrador, hasta hoy no hay un solo responsable por la tragedia de la Línea 12, eso no había pasado en ninguna parte de nuestra historia, porque podíamos criticar lo que habían hecho ex mandatarios pero no había pasado que en un gobierno tan soberbio no hubiera un solo responsable que dejó victimas mortales y gente aún en el hospital, les preocupa más cuidar a sus candidatos para el 2024”, evidenció.

Recordó que fueron los legisladores de Morena quienes detuvieron la comisión de investigación para la Línea 12, lo que consideraba inhumano para las víctimas, al igual que era inhumano el entendimiento de justicia en este país.

Añadió que hoy la gente de la ciudad de México estaba cansada de López Obrador y sus amigos y sobre todo, estaba cansada de las malas administraciones.

Ante las constantes acusaciones de López Obrador hacia los medios de comunicación, comentó que estaba claro que López Obrador tiene una fijación por dividir, “no tiene otra intención sino que la electoral, para que le genere más votos, quiere separar a los mexicanos y eso es un gran error por algo muy elemental, los medios comunican, los que comunican sus mentiras esos si les gustan y está feliz, y eso es un gran problema de los políticos en el planeta, no es quien te comunica tú mentira, es quien te comunica tú verdad, y la verdad tiene que estar por encima de cualquier gobierno”.

Sobre la actual dirigente estatal del PAN de Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, manifestó que ella es una mujer muy fuerte, un gran perfil dentro del PAN.

“Las mujeres hoy estamos súper empoderadas, vamos a tener diputadas, alcaldesas, regidoras, y hay que demostrar que estamos a la altura”.

En el tema de la migración, señaló no este fenómeno no es solo algo de México, “se busca tener mejores espacios porque en tú país no los tienes, por eso vemos migraciones en todos los continentes, porque todas las personas quieren vivir mejor, eso es algo humano, inherente a tú persona, y eso no tiene nada que ver con los partidos políticos, gracias a eso es que hemos evolucionado y lo que López Obrador no entiende es que el ser humano tiene derecho a ser mejor”.

Criticó que el presidente piense que una persona que va a la escuela y quiere superarse este mal y un delincuente que se porta bien esta bien, “eso es absurdo y hay que seguírselo reclamando”.

Ante los posibles cambios que se manejan dentro de la dirigencia nacional del PAN, en donde es una de las que se maneja, indicó que en su partido tenían una estructura de elección.

“Todos los grupos mayoritarios tienen dirigencias masculinas, vamos a ir empoderando a las mujeres en las dirigencias de los partidos políticos, yo solo espero que el próximo dirigente del PAN sea la mejor persona”.

Sobre si ha sufrido amenazas debido a su trabajo como senadora, sostuvo que algo que la ha ayudado es que yo no le debía a nadie una campaña.

“Yo siempre he ganado mis campañas por mí trabajo, el invertir mi propio patrimonio en una campaña a mi me da mucha tranquilidad porque no tengo un jefe y así puedo votar conforme a mis principios y a lo que yo creo”, aclaró.

Finalmente, insistió que al final todos buscaban lo mejor para sus familias, ser felices, y por eso los políticos debían de pensar en su familia que se llama México, sin divisiones.

