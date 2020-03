Espera edil capitalino que diputados aprueben hoy la Ley de Ingresos municipales 2020 (15:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, dijo que confiaba en que hoy los diputados de la 64 legislatura del Congreso local le aprueben la Ley de Ingresos 2020.

Al término de la sesión de Cabildo, confirmó que hoy vencía el plazo de prórroga para solventar las observaciones hechas a la ley, por lo que después de haber platicado con ellos, estaba convencido que tendría buenas noticias en la plenaria del Congreso que se llevaba a cabo.

“Me reuní con ellos y les he explicado la importancia de que se apruebe lo antes posible, algunas observaciones de forma más que de fondo se han hecho y se han solventado, no hay leyes perfectas pero les he dicho que esta ayudará al Ayuntamiento a cumplir sus compromisos”.

“Los parquímetros si quedarán, había algunas colonias que no estaban contempladas en los cobros pero este año serán incluidas, por lo pronto no hay proyecto para el cobro en la vía pública, no es un capricho mío y no comemos ansias, pero ahora hay otras prioridades”, respondió el edil.

Entre esas prioridades, reconoció que la inseguridad es un tema que preocupa a los capitalinos.

Durante la plenaria, manifestó que como logro sindical las trabajadoras del Ayuntamiento descansan el 8 de marzo, pero al caer en día inhábil se recorrería al 9 de marzo, por lo que las mujeres no se tendrán que presentar a trabajar el próximo lunes.

Precisó que esto no tenía nada que ver con el movimiento o paro nacional convocado para el 9 de marzo debido a la violencia que sufren las mujeres en el país.

Al inicio de la sesión rindió protesta como director de Pensiones Leonardo José Iraízos Ochoa.

Los concejales también aprobaron que el domingo 8 de marzo reciban la distinción Mujer Oaxaqueña 2020 “Antonia Labastida” diez oaxaqueñas destacadas, por lo que en sesión solemne de Cabildo obtendrán un reconocimiento por su labor y talento.

