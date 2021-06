Especialista recomienda a padres de familia recuperar esquemas de vacunación en menores de edad para evitar enfermedades (15:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. Salvador Pineda, gerente médico de vacunas de Sanofi, una de las multinacionales farmacéuticas con mayor volumen de ventas a nivel mundial, recomendó a todos los padres de familia, aplicarles a sus hijos menores todas las vacunas que les hagan falta, es decir, que sus esquemas estén completos, y si no están completos, tratar de recuperarlos lo más pronto posible.

A través de la conferencia virtual: “Vacunación en tiempos de Covid-19: Recuperación de esquemas de vacunación en Oaxaca”, advirtió que se está ante el riesgo de cambiar un problema de salud pública por otro, que ya se está suscitando en otros países, y que puede presentarse en México, al haber descuidado los esquemas primarios de vacunación en los niños.

Explicó que si la cartilla no tiene esquemas completos de vacunación se tiene el riesgo de que haya brotes de enfermedades que antes de la pandemia estaban controladas, más no erradicadas.

“La única enfermedad que se ha erradicado del mundo es la viruela, por eso cualquier interrupción en los servicios de vacunación, independientemente de la causa, dará como resultado a niños susceptibles y a una mayor posibilidad de brotes que se pudieron prevenir con la vacunación”, indicó.

Expuso que al cambiar de escenario con la pandemia por Covid-19, el predominio ahora es que si los menores no están vacunados se enfermarán y contagiarán.

“Cuando un amplio porcentaje de niños estaban vacunados generaban la protección de rebaño, pero ahora el riesgo que se tiene hoy en día es no tener los esquemas completos de vacunación”, precisó el doctor.

Dijo que en el 2020 decayó la cobertura de aplicación de las vacunas, lo que significa que la protección de rebaño para enfermedades como el sarampión no existirá.

A los padres de familia, les indicó que no se tienen que esperar a que pase la pandemia para vacunar a sus hijos contra la polio ó el sarampión, porque nadie sabe cuando va a terminar, ya que pueden pasar uno o dos años más, “nadie a ciencia cierta puede decir en cuanto tiempo pasará”.

Señaló que en 2020 ya hubo un brote de sarampión en México, por lo que no había que apostarle a la suerte.

“Quien esté vacunado va a estar realmente seguro de no contraer estas enfermedades, son enfermedades que no veíamos porque había buenos esquemas de vacunación, por eso no debemos bajar la guardia”, subrayó.

Destacó que actualmente en México se llegó a bajar hasta un 30 por ciento el esquema de vacunación, lo que consideraban como grave, porque debe de haber un 80 por ciento de niños vacunados para contar con la inmunidad de rebaño.

“Las vacunas van dirigidas a los niños porque pueden enfermarse a cualquier edad, y será más peligroso donde haya una mayor densidad poblacional”, puntualizó el especialista.

