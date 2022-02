España responde con ‘sorpresa’ a pausa diplomática de AMLO (15:30 h)

“También quiero dejar muy claro que el Gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Y lo que demuestra las relaciones empresariales entre nuestros dos países no es solamente que estén en pausa, sino que desde hace muchos años -y eso se puede verificar- los flujos de inversión en ambas direcciones no hacen más que incrementarse lejos de la pauta de lo que estamos hablando, de un incremento de nuestras relaciones empresariales”, comentó Albares.