Escucha el Gobernador Salomón Jara necesidades de la agencia Santo Tomás Lachitá (13:00 h)

Santo Tomás Lachitá, Oax. 25 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz realizó una visita a la agencia de Santo Tomás Lachitá, del municipio de San Melchor Betaza, ello en el marco del recorrido de supervisión por las comunidades de la Sierra de Juárez afectadas por la tormenta tropical Nadine.

En esta localidad enclavada en las montañas más altas de Oaxaca, Jara Cruz emitió un saludo en la lengua zapoteca, de esta manera inició este encuentro en el que conoció las necesidades y demandas de sus habitantes y autoridades.

“A mis paisanas y paisanos les agradezco que me visiten en la Casa del Pueblo. Yo no me olvido de las comunidades, porque sé de dónde vengo y dónde están mis raíces”, expresó el Mandatario.

Mujeres y hombres de todas las edades se dieron cita para compartir con el Gobernador las necesidades más apremiantes de la comunidad, las cuales fueron ignoradas por administraciones anteriores y que derivaron en la carencia de servicios y mal estado de los caminos que conducen a otras agencias.

Por su parte, Jara Cruz se comprometió con la comunidad a trabajar de la mano con las autoridades municipales para sacar adelante a Santo Tomás Lachitá y resarcir el rezago histórico en el que se encuentran.

