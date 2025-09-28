¡Escalofriante! Tiroteo e incendio arrasan iglesia de Grand Blan, Michigan con múltiples víctimas (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Las primeras horas del domingo 28 de septiembre se tiñeron de tragedia en Grand Blanc, Michigan, Estados Unidos (EE. UU.), cuando un tiroteo seguido de un incendio se registró en una iglesia de los Santos de los Últimos Días (LDS, por sus siglas en inglés).

Imágenes y videos del ataque comenzaron a circular en redes sociales, mostrando el caos y la desesperación de los feligreses y vecinos de la zona.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó los hechos y calificó lo ocurrido como un acto desgarrador: “Esta violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Les pido que se unan a mí en oración por las víctimas de esta terrible tragedia”, expresó en un comunicado.

De inmediato, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATFHQ, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar para apoyar a las autoridades locales en las labores de investigación y control de la emergencia.

Por su parte, Kash Patel, director de la oficina número 9 del FBI, informó que los agentes federales ya trabajan en la escena. “Estamos siguiendo los informes del horrible tiroteo e incendio en una iglesia LDS en Grand Blanc. La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, declaró Patel.

El Departamento de Policía de Grand Blanc confirmó que el tirador fue abatido y que no existe amenaza para la población en este momento.

“El incendio ha sido controlado. Por el momento no disponemos de los nombres de las víctimas. Ha habido un tirador activo en la iglesia de los Santos de los Últimos Días en McCandlish Road. Hay múltiples víctimas y la iglesia está en llamas ”, detalló la corporación en su primer informe.

Las investigaciones continúan para determinar las causas detrás del ataque, mientras la comunidad local y nacional lamenta un nuevo episodio de violencia armada en un espacio de culto religioso en Estados Unidos.

