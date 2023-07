Escalan ataques contra Xóchitl; ella se defiende (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. Al asegurar que el ex delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo se está subiendo a un tema “por conveniencia”, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que está a disposición de las autoridades porque no le van a encontrar nada ilegal.

“Me pongo a disposición de la autoridad, que le busquen por donde quieran, no hay nada indebido, cinco años después por conveniencia política porque no lo habían hecho antes”.

Aseguró que Victor Romo volteó de cabeza la delegación pero no pudo encontrar nada indebido, y recordó que nunca la denunció como alcalde.

Aseguró que no hay “un sólo expediente otorgado de manera indebida, yo no doy permisos, yo registro manifestaciones de obra” y recordó que los usos de suelo los otorga el Gobierno de la ciudad.

Por otra parte, señaló que ante el riesgo que puedan correr ella y su familia por los ataques en su contra, le preocupa la seguridad de sus hijos por lo que dejará de usar bicicleta para sus traslados.

“Me dijeron que me bajara de la bici quizá, pero yo no vivo en un Palacio, yo no traigo camionetas blindadas, no traigo escoltas o sea, por eso el Presidente (López Obrador) creo que debe ser mucho más responsable con sus palabras”, declaró.

La mañana de ayer, el exdelegado de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la senadora panista, a quien acusó de un presunto enriquecimiento ilícito por un monto de casi 70 millones de pesos. Acompañado por el abogado Gustavo García Arias, también la acusó de tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. De acuerdo con el morenista, los delitos sucedieron durante la gestión de la senadora como jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el periodo de 2015 a 2018. Por otra parte, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por trasgredir los derechos humanos y políticos y la constante persecución de los aspirantes del Frente Amplio por México.

