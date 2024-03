“Es un plan de provocación”: AMLO responde a padres de Ayotzinapa tras romper puerta de Palacio Nacional (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, quienes en una manifestación derribaron una puerta de Palacio Nacional. Este hecho se suma a las agresiones -incluso con petardos- realizadas a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores de días pasados.

“Lo que ellos quisieran es que salga la policía y los enfrente. No somos represores. Estoy seguro en Palacio Nacional y en cualquier parte del país, tengo mi consciencia tranquila”, afirmó el mandatario.

“Los va a atender el subsecretario de Gobernación. Yo no directamente, yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, pero de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra. Es provocación y nosotros no queremos, para nada, la confrontación”, afirmó el mandatario.

López Obrador denunció que los padres de los normalistas “están siendo manipulados” por sus asesores, entre ellos “el grupo que encabeza Emilio Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando”.

https://twitter.com/i/status/1765413009067843842 La protesta tiene otros propósitos: AMLO

El presidente afirmó que los padres de Ayotzinapa “ni siquiera tienen toda la información”.

“Los abogados les prohíben hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no lo quisieron recibir porque se los prohibieron los abogados”, explicó.

El mandatario reafirmó su compromiso en que se conozca la verdad y en encontrar a los normalistas. “Vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Esto [la protesta] ya tiene otros propósitos”.

“Además, como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes. Ya no les queremos dar información, porque no les tengo confianza a los asesores y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes -tengo pruebas- participaron en la desaparición de los jóvenes”, expresó.

Se va a arreglar la puerta

“Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer. No somos represores. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Lo que quieren es provocar. Ellos lo que quisieran es que salga la policía y los enfrente y no”, afirmó el mandatario, quien al ser cuestionado sobre si se encuentra seguro en Palacio Nacional, afirmó: “Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo. Al presidente lo cuida la gente y tengo mi consciencia tranquila”.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir