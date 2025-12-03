‘Es tiempo de mujeres’: Tres mujeres integran terna de Sheinbaum para la FGR (10:00 h)

2025/12/03  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. “Es tiempo de mujeres”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que ya envió al Senado la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República en donde solo incluyó a mujeres.

En su mañanera del pueblo la primera mandataria evitó revelar los nombres de las tres mujeres que integran la terna  para presidir la FGR.

“Ya envié la terna, son 3 mujeres”, confirmó Claudia Sheinbaum.

Cuando fue cuestionada sobre el motivo por el cual decidió incluir sólo mujeres en la terna la presidenta respondió “porque es tiempo de mujeres”.

