‘Es tiempo de mujeres’: Tres mujeres integran terna de Sheinbaum para la FGR (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. “Es tiempo de mujeres”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que ya envió al Senado la terna de aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República en donde solo incluyó a mujeres.

En su mañanera del pueblo la primera mandataria evitó revelar los nombres de las tres mujeres que integran la terna para presidir la FGR.

“Ya envié la terna, son 3 mujeres”, confirmó Claudia Sheinbaum.

Cuando fue cuestionada sobre el motivo por el cual decidió incluir sólo mujeres en la terna la presidenta respondió “porque es tiempo de mujeres”.

