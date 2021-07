¿Es necesario vacunar a niñas y niños contra COVID-19 en México? Salud responde (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de julio. Ante el avance de casos de COVID-19 en México, madres y padres de familia, así como diversos sectores de la sociedad, se han preguntado si es necesario vacunar a niñas y niños contra el coronavirus. Al respecto, el Gobierno federal ha dado respuesta a esta pregunta y en Unotv.com te la presentamos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hablaron sobre si es necesario vacunar a niñas y niños contra el COVID-19: ¿qué dijeron?

¿Existe evidencia científica para vacunar a niñas y niños contra el COVID-19?

López-Gatell explicó que, al momento, respeto a la vacunación a niñas y niños, no existe evidencia científica que sugiera que sea algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tiene alto acceso a las vacunas.

“Las vacunas contra COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave y reducir el riesgo de muerte, pero no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión, entonces en el supuesto de que hubiera que vacunar a menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID y en cambio no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños”.

¿En México se vacunará a niñas y niños contra COVID-19? Esto dice AMLO

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que primero debe haber pruebas científicas y sobre todo de organismos internacionales de la Salud que avalen vacunar a niñas y niños contra el COVID-19.

Ante este panorama, dijo que hay que tener cuidado de no caer en lo que dicen las farmacéuticas sobre la necesidad de vacunar a niñas y niños contra el virus del SARS-CoV-2.

“Hay que tener cuidado porque, como es lógico, las farmacéuticas quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se requieren”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

AMLO dijo que su administración debe asegurarse de no estar “sometidos, sujetos, subordinados” a que las farmacéuticas digan el número de dosis que se requieren.

“Hay que ver científicamente si es necesario, no hay que ser consumistas. No al desperdicio, no a los gastos superfluos, primero lo básico, lo necesario…

Pero si no, se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos, diciendo, qué barbaridad, los niños sin vacunas, están en estado de indefensión y hay que comprarles las vacunas”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El presidente de México dijo que no serán rehenes de esas condiciones y aseguró que se adquirirá lo básico y lo necesario para vacunar a niñas y niños en caso de requerirlo.

“Si lo requieren los niños, se puede, pero hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales y científicos”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

¿Existe una campaña inducida por las empresas farmacéuticas?

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que existe una “poderosa” campaña de opinión inducida por las empresas farmacéuticas.

Aseguró que en la prensa nacional e internacional se pueden encontrar recomendaciones relacionadas con la vacunación de niñas y niños; sin embargo, éstas carecen de información científica con respecto al tema y, en contraste, existen declaraciones de los gerentes generales de las compañías farmacéuticas que ya lo dan por un hecho.

Dijo que existen tres temas que están en la opinión pública:

Vacunación a niñas y niños

Terceras dosis o dosis de refuerzo

Las variantes del COVID-19

El subsecretario de Salud dijo que estos temas son recurrentes en la opinión pública y en la prensa, “como si fueran verdades científicas que ampararan la necesidad de vacunar a menores de edad, de poner dosis de refuerzo o tener una especial atención a las variantes”.

Información de:www.unotv.com

