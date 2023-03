¡Es místico! Programa de TV de EU se burla de AMLO por compartir foto de “aluxe” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se llevó los reflectores a nivel internacional, pero esta vez no por las acciones de su gobierno, sino por compartir la fotografía de la presencia de un supuesto aluxe en las inmediaciones del Tren Maya, que se construye en el sureste del país.

El mandatario calificó dicha “aparición” como algo místico; sin embargo, el programa del presentador estadounidense Stephen Colbert, “Late Night Show with Stephen Colbert” no le “perdonó” esta acción y le realizó una parodia por creer en seres sobrenaturales.

Es uno de los shows de televisión más vistos en la Unión Americana de la cadena CBS y no desaprovechó la oportunidad para exhibir al mandatario.

“Este avistamiento de elfos es la acusación sobrenatural más sorprendente de un presidente desde que Franklin D. Roosevelt dijo que debíamos tenerle miedo a los monstruos”.

Además, Colbert se refirió a AMLO con sarcasmo y puso acento en que así es el presidente de México, previo a mostrar un video humorístico del mandatario desde Palacio Nacional “hablando” del aluxe o elfo, como lo describieron.

“Él es el presidente de México, ¿quién soy yo para juzgar?”, indicó el presentador.

En el supuesto discurso que emite el presidente mexicano, lo antecede música que hace referencia al himno nacional y se aprecia cómo ondea el labaro patrio. Ahí asegura que ha tenido más encuentros con el ser sobrenatural, que incluso revisó su basura.

“Hasta ahora, la mayoría de la gente ha visto la foto que publiqué del elfo mágico, pero desde esa foto he tenido más encuentros con el elfo, como cuando volvió y revisó mi basura. Mientras usé una escoba para sacarlo, me besó con sus dientes y creo que me pasó su magia”.

