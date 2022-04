¿Es el litio el próximo oro blanco mexicano? (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de abril. México analiza la posibilidad de tener una mayor participación en la explotación del litio, señaló este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador; recurso natural del cual nuestro país cuenta con al menos tres yacimientos en exploración.

Durante la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, en su primera visita oficial; el mandatario mexicano fue cuestionado sobre la explotación de este recurso natural. Se señaló que Bolivia -bajo el gobierno de Evo Morales- nacionalizó este recurso y según narró Arce, este fue el motivo por el que ocurrió el Golpe de Estado de octubre de 2019.

“En realidad fue justamente este uno de los objetivos del golpe de Estado. Bolivia estaba avanzando en la industrialización [del litio], teníamos un acuerdo muy avanzado con una empresa alemana para Bolivia, que entraba como socio mayoritario en esta empresa. Íbamos a beneficiarnos de la planta, la tecnología y todo ello en Bolivia para producir y exportar baterías de litio desde Bolivia”, explicó Arce durante su intervención en Palacio Nacional.

“Aunque evidentemente la producción era bastante pequeña, ya era prometedora. Con litio boliviano teníamos nuestros propios vehículos que circulaban en ese departamento. Y cuando estábamos por suscribir, justamente, el contrato con esta empresa alemana viene el golpe de Estado. Justamente uno de los pilares fue generar condiciones de protesta en el departamento Potosí (donde está la mayor reserva de litio que tenemos en el Salar de Uyuni) por -supuestamente- muy pocas regalías y que el plazo del contrato con Alemania era muy largo. Empezaron justo a pocas semanas de llevarse las elecciones del año 2019”, explicó Arce. Explicó que entonces el gobierno de Evo Morales paralizó el proyecto, pero que después lo retomó el gobierno de Jeanine Áñez.

Para López Obrador, México continuará revisando la importancia “para nuestra economía de explotar este recurso natural”. “El caso del litio lo vamos también a revisar. No tenemos nosotros problemas, porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos”, explicó en la conferencia matutina del miércoles.

El papel del litio en México

De acuerdo con la secretaría de Economía, el principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías, con el 39%; cerámica y vidrio, el 30%; grasas lubricantes, 8%; polvos fundentes de fundición en continuo y producción de polímeros, 5%; tratamiento del aire, 3%; y otros usos, el 10%.

Aunque actualmente nuestro país no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; existen en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora.

La producción mundial de litio en 2016 -el dato más reciente de la Secretaría de Economía- se estimó en 35,300 toneladas de litio (excluyendo lo producido por EU) contenidas como carbonato de litio, cloruro de litio, hidróxido de litio, y concentrados de litio en minerales y compuestos, observando un incremento del 12%, con respecto a 2015.

Sin embargo, en 2016, las exportaciones mexicanas de litio únicamente fueron de $658 dólares. Por su parte, las importaciones fueron del orden de las 219 toneladas, las cuales representan un monto de $1.6 millones de dólares. “A través de estas variables se establece que, en 2016, la balanza comercial presentó un déficit de $1.6 millones de dólares”, señala la SE, afirmando que las importaciones de litio que realizó México en el periodo mencionado “provinieron de Chile, con el 90%, Eslovenia, 9%, y otros países con apenas el 1%”.

En Baja California, la empresa Pan American Lithium estudia el reprocesamiento de una salmuera residual, producto de la operación de la planta de generación geotérmica de Cerro Prieto, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.

Por otro lado, en San Luis Potosí-Zacatecas, el proyecto “pretende explotar un depósito de sales de litio y de potasio que se encuentra en sedimentos arcillosos y en salmueras de evaporación”, explica la secretaría de Economía, destacando que “los estudios realizados a la fecha por la empresa Litiomex S.A. de C.V. indican que existe un gran potencial, estimando recursos del orden de los 8 millones de toneladas de litio equivalente”.

Finalmente, en Sonora, Bacanora Minerals continúa desarrollando el proyecto del cual espera producir 17,500 toneladas de carbonato de litio para 2019-2020, y luego aumentarlo a 35,000 toneladas anualmente. El Proyecto se encuentra ubicado a 180 kilómetros al noreste de Hermosillo, Son., dentro del municipio de Bacadéhuachi.

3 preguntas con…

Carlos Alberto Bautista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle

¿Por qué es tan importante el litio?

Primero tenemos que entender qué es el litio. Es un mineral que en los últimos años ha tenido mucha importancia. Hace prácticamente 50 años empezó a surgir la industria electrónica a nivel global, muy fuerte. Se empezó a utilizar en aspectos como chips.

Cuando empezó la ola de la telefonía celular, estos usaban baterías de níquel cadmio, luego se pasó al hidruro de metal de níquel. Y desde hace unos 25 años se actualizó a la tecnología de iones de litio. Es la tecnología más avanzada hasta este momento a nivel comercial para baterías de cualquier tipo de gadget electrónico; pero no es su único uso.

Es importante indicar que en Estados Unidos y la Unión Europea se estableció que, a partir del año 2035 ya no se van a fabricar coches con motor de combustión interno. Ahora todos los coches serán eléctricos. Las baterías serán de litio, de ahí la importancia de este tipo de mineral, que es la materia prima.

¿En qué lugar está México en la carrera por el litio?

México es un productor mediano. Entre los principales productores del mundo está Bolivia, pero también la frontera con Argentina, Paraguay y Brasil. En esa área están las minas y los yacimientos más grandes de litio de todo el mundo.

En la ley minera vamos a encontrar que en el artículo cuarto viene precisamente el litio como uno de los minerales que puede ser objeto de concesión. El artículo 15 de la propia Ley de Minería establece que las concesiones para los minerales son hasta por 50 años, son concesiones muy grandes.

La autoridad que lleva todo este tipo de trámites es en este caso la Dirección General de Desarrollo Minero. Quien llegue a estar interesado en obtener una concesión simple y sencillamente tiene que presentar una solicitud ante la Secretaría de Economía.

¿Qué esperar en el futuro?

El futuro no es solamente litio. Por ejemplo, también hay determinadas tierras raras que se requieren para hacer pantallas, por ejemplo, de televisión. Prácticamente en unos 20 años, ya no va a haber tierras raras para fabricar, en este caso nuevas pantallas. ¿Porqué es importante? Para reciclar todo o buscar nuevos yacimientos

La exploración y la explotación de los minerales es el futuro. México es de los principales, en este caso productores de plata del mundo, también de oro, pero hoy tenemos que diversificar. Al final de cuentas, es un recurso natural que está ahí; pero, ¿De qué sirve que esté ahí si no lo explotamos? Pueden pasar 50 años, pero si no explotamos el mineral prácticamente no nos sirve de nada.

