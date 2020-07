Es conmigo, no con mi familia; reclama AMLO a sus adversarios (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llamó a sus adversarios a no atacar a su familia, pues es él quien encabeza el movimiento para erradicar la corrupción y recalcó que NO está sólo “somos millones”.

“Se meten con mi familia y quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos; mi esposa no va a ser candidata a nada; mi esposa es un mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad porque la han emprendido contra ella, contra mi hijo, pero es conmigo”, recalcó López Obrador.

Además, explicó que es él quien está conduciendo el proceso de transformación, “yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”.

Hay que recalcar que en esta última semana los ataques en redes sociales contra Beatriz Gutiérrez Müller incrementaron y es que en un tuit la periodista e investigadora celebró los dos años de su esposo Andrés Manuel al ganar las elecciones presidenciales.

“Hace dos años, los ciudadanos (que somos los verdaderos guardianes de la democracia) logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas” escribió.

Sin embargo, lo que realmente generó controversia fue que un usuario le cuestionó a Beatriz si podría reunirse con los padres de niños con cáncer, a lo que Müller contestó:

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, fueron sus palabras.

