“Es como kafkiano, si no me quieren, ¿por qué no votan en mi contra?”: AMLO sobre marcha anti Revocación (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la marcha en contra de la Revocación de Mandato realizada el domingo, y aseguró que sus opositores no quieren que se vaya tras convocar a no participar en la jornada para elegir si continúa al frente de su administración.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo cuestionó a la oposición sobre su decisión de sabotear el ejercicio democrático, como llama a la consulta de la Revocación de Mandato, y les envió un mensaje para que aprovechen al ir a votar para que por fin puedan removerlo de su cargo como presidente de México.

“Es como kafkiano, sino me quieren, ¿por qué no van a votar en mi contra? Un buen demócrata no es el que está pensando solo en ganar, es el que quiere establecer la democracia como forma de vida”.

#Mañanera

"¡Es como kafkiano! Si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra?", dijo el presidente @lopezobrador_ con respecto a la oposición en México y la postura de dicho bloque ante la Consulta de Revocación de Mandato.@Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/2D3cdYrPhV — Mario Bravo (@MarioBravoSoria) April 4, 2022

López Obrador recordó que desde la primera vez en que fue candidato político, jamás pensó en que iba a ganar, su objetivo era abrir la brecha para llevar a cabo su proyecto de transformación del país, indicó.

AMLO llama irrespetuosa a la oposición

El mandatario señaló que millones de personas que están en su contra, son irrespetuosos y aunque destacó que se trata de un sector nada minoritario de la población, también resaltó que hay millones de personas que están a favor de que continúe la transformación del país.

“De todas formas tenemos que ser respetuosos y entender los procesos, no solo condenar, sino entender el porqué de las cosas. El conservadurismo viene de lejos”.

La Revocación de Mandato será el domingo 10 de abril. Foto: Archivo

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador celebró que actores como el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano, convoquen a votar en su contra para que sea removido como presidente de México, situación que promueve la participación democrática, ejercicio que siempre ha buscado en el país, aseveró el mandatario.

“Está bien el señor (Javier) Lozano, está convocando a que voten en contra mía. Los otros están demasiado calculadores, selectivos, me conviene la democracia, pero en estas condiciones”

López Obrador señaló que el pensamiento de la gente “aspiracionista” se basan en “un conservadurismo hipócrita, según ellos son gente de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos y se creen de la moronga azul”, dijo. Agregó que son groseros, clasistas y racistas, discriminatorios, “de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas, es un prototipo, muy individualistas, muy faltos de información”.

AMLO presentará informe sobre Horario de Verano

López Obrador explicó que todavía se analiza si debe o no continuar el Horario de Verano, señaló que aún se analiza si en verdad hay un ahorro de energía, como originalmente se dijo y sobre todo si afecta o no la salud.

“(Esto es) para lo que se levantaron de noche (en estos dos días)”, dijo el presidente, quien agregó que en breve presentará este informe.

Este domingo 3 de abril inició el horario de verano y el reloj se adelantó una hora, medida que se implementó en 1996, con el argumento de que se ahorra energía porque se aprovecha por más tiempo la luz natural y con el baja el costo de la energía eléctrica.

El Heraldo de México

Compartir