Es 2022 año más letal para a niños por actos del crimen organizado, según datos SNSP (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Tras la ola de violencia que se vive en México, hoy sabemos que el crimen organizado asesina a dos niños cada día como parte de emboscadas o fuego cruzado, lo que registra un incremento del 6.8% de homicidios contra menores de edad con armas de fuego en el país, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos señaló que “estamos viviendo un momento de extrema violencia, donde la garantía de seguridad y protección hacia la niñez está siendo violentada de una manera nunca antes vista, y es hora de poner un alto a estos crímenes tan brutales y atroces”.

Tan solo entre enero y septiembre de 2022, 627 menores fueron asesinados, un 7% más que en 2021, ya sea en emboscadas o fuego cruzado, de acuerdo con datos del SNSP. Lo que significa que dos niños al día son asesinados a causa de la ola de violencia que se vive en el país.

La mayor parte de los menores se encontraba con sus padres o familiares a la hora de ser atacados en los estados con mayor incidencia como Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Sapién Santos instó a la autoridades a poner un alto a la violencia a través de una estrategia coordinada que proteja a los menores de edad de los grupos criminales.

“No podemos permitir que vidas inocentes paguen crímenes que no cometieron, el crimen no cesa, la violencia se ha convertido en un problema que tenemos que solucionar de raíz, hoy no basta con perseguir y castigar los delitos, tenemos que implementar medidas que den un respiro a la descomposición social para aliviar el deterioro de valores en nuestra sociedad”, afirmó el presidente del CNSP.

Debido a la violencia, cada vez más familias están optando por el blindaje de sus autos particulares, y es que, de manera inédita, las familias llegan a gastar hasta 28 mil dólares por blindaje, y se estima que para 2022 casi 4 mil autos tendrán este servicio, de acuerdo con datos de la Comisión de Blindaje Automotriz.

“Lo que preocupa aquí es que se trata de un nuevo negocio que surge como producto de la inseguridad y es lamentable que tengamos que llegar a estos extremos, donde las familias que tienen el presupuesto podrán blindarse, pero las que viven al día, continuarán en la incertidumbre diaria”.

Por otro lado, la contratación de los servicios de seguridad privada también va en incremento, y por este motivo es de suma importancia contar con una Ley General de Seguridad Privada homologada para todo el país, así las familias y empresarios evitarán fraudes o actos de corrupción, derivados de la ilegalidad en que operan miles de empresas.

