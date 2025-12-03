Ernestina Godoy promete que no habrá persecución ni impunidad si llega a la FGR (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la Presidencia, prometió que no habrá persecución política ni impunidad en caso de llegar a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este miércoles, durante su comparecencia ante el Senado como parte del proceso de selección de la nueva persona titular de la Fiscalía de la República, la encargada de despacho de la dependencia dedicó su participación a prometer que garantizará justicia.

A su vez, la aspirante más aplaudida en el Pleno insistió en que la procuración de justicia debe ser con inteligencia, profesionalismo y probidad en delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, tráfico de armas y ciberdelincuencia.

De tal suerte que dijo que la FGR se fortalecerá a través de la coordinación y no con la subordinación, en alusión a las fiscalías estatales, la Comisión de Búsqueda y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Garantiza Godoy que ‘la justicia no se negocia’

Por ello, enfatizó que, en caso de resultar elegida como nueva Fiscal de la República, su gestión se basará en evidencia científica, protocolos estrictos, cero tolerancia a la tortura, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y una política de priorización de casos.

Gabriela Esquivel |

“Quien cometa un delito será perseguido y sentenciado; quien sea víctima será protegida y reparada (…) No se acusará a nadie injustamente”, destacó.

https://x.com/i/status/1996302698417701114

Al cierre de su discurso, al mencionar que “la justicia no se negocia”, Godoy Ramos retomó la frase juarista de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Por ello, instó a la sociedad civil, víctimas y especialistas a colaborar en la construcción de una Fiscalía “humana, profesional, honesta y con resultados”; también “hizo suyo” el decálogo que le entregó Movimiento Ciudadano, el cual dijo que cumplirá.

