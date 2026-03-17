Era líder de mototaxistas, el ejecutado en preescolar en Juchitán (14:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 17 de marzo. Un ataque armado cobró la vida de César Pineda Orozco, de aproximadamente 35 años de edad, quien era reconocido como líder de mototaxistas en la colonia Infonavit Zapandú. Los hechos ocurrieron la mañana de este día frente al preescolar Luz María Serra del Romero, en la Segunda Sección de esta ciudad.

De acuerdo con versiones de vecinos, el plantel no se encontraba en actividades escolares debido a un evento cultural. En ese contexto, sujetos armados sorprendieron a la víctima, quien al percatarse del peligro intentó resguardarse dentro de la institución educativa; sin embargo, fue alcanzado por las balas y atacado en repetidas ocasiones hasta perder la vida.

El cuerpo del líder mototaxista quedó tendido al interior del preescolar, generando alarma entre habitantes de la zona. Testigos señalaron que los agresores habrían utilizado armas de alto poder, conocidas como “cuerno de chivo”, lo que apunta a un ataque directo. Tras lo ocurrido, se dio aviso al número de emergencias, movilizando a corporaciones policiacas que confirmaron el deceso.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. El cuerpo fue retirado por familiares a bordo de un mototaxi, mientras que las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas.

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