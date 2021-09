Envían a prisión y vinculan a proceso a un hombre por agredir a su madre en la capital (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra la persona del sexo masculino identificada como D. R. A. G., probable responsable del delito de violencia familiar en agravio de su madre, identificada como S. G. P., cometido en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la causa penal 863/2021, en diferentes fechas de los meses de abril y julio de 2021, el imputado agredió de manera verbal a la víctima e intentó intimidarla a través de amenazas, lo cual sucedió en el interior de su domicilio particular ubicado en inmediaciones de la colonia Heladio Ramírez López, en la capital oaxaqueña.

Ante este hecho y tras la denuncia presentada por la víctima, la Institución de procuración de justicia inició las investigaciones correspondientes -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género- logrando identificar, aprehender y presentar al imputado ante el Juez de la causa, quien determinó vincularlo a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando dos meses para el cierre de investigación complementaria.

En otro logro Institucional, la FGEO obtuvo sentencia condenatoria contra los masculinos G. A. C. C. y A. C. M. (padre e hijo, respectivamente), responsables del delito de violencia familiar contra la mujer identificada como J. M., cometido en abril de 2019, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Ambos sentenciados se someterán a tratamiento reeducativo en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres (CRHEVM) y se concedió la condena condicional de sustitución de la pena a cambio del pago de una multa.

