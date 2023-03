Entregan Salomón Jara y Gobierno Federal recursos por casi 10 mmdp de los Fondos FAISMun y FISE 2023 a municipios (18:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 28 de febrero. El Gobernador del Estado Salomón Jara Cruz y la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, entregaron recursos por casi 10 mil millones de pesos de los recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMun) y para las Entidades (FISE) 2023 a autoridades de los 570 municipios del estado.

Con la distribución de estos recursos se atiende el eje estratégico para lograr la Reparación Histórica de los Pueblos a través de las Políticas de Bienestar Transformador a fin de reducir las brechas sociales de las comunidades.

Con este financiamiento se permitirán realizar obras, acciones básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago como son la introducción del agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, construcción y mejoramiento de infraestructura educativa, de salud, de vivienda y de urbanización, principalmente a grupos prioritarios como son mujeres, personas con discapacidad, indígenas y afromexicana.

Ante las autoridades que se dieron cita en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, así como de la presidenta Honoraria del DIF Estatal, Irma Bolaños Quijano, el Mandatario Estatal destacó que esta entrega refleja el trabajo coordinado que mantiene el Gobierno del Estado con el de México para atender a la población, principalmente a quienes más lo requieren.

“En este nuevo modelo de gobierno, vamos a tener una relación más estrecha, coordinada, cercana a las comunidades. Es un gobierno cercano a la gente, de territorio y no de escritorio, que acompañe siempre al pueblo a sus necesidades y lo que más haga falta”, resaltó.

Expuso que este financiamiento es primordial para la realización de obras social, tomando en cuenta que 61% de la población oaxaqueña vive en situación de pobreza y 20.6% en pobreza extrema, por lo que estos recursos representan un apoyo fundamental para la realización de obras y servicios en lugares en donde se necesita.

“Nuestro destino no es la pobreza, no es la marginación, Oaxaca no debe seguir viviendo en esa situación, por lo que aplaudimos el apoyo del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador”, refirió, por lo que reiteró el respaldo de su gobierno para la realización de acciones a favor de las y los oaxaqueños.

Y agregó: “No maquillemos la pobreza, sino transformemos la realidad, de la riqueza que posee Oaxaca”.

Oaxaca, ejemplo en el país en la aplicación de los recursos en comunidades

En su oportunidad la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dijo que el Fondo son los derechos consagrados para los estados y los municipios, lo que representa 16.5% de incremento del año anterior, lo que refleja una mejor recaudación del Gobierno de México y del combate a la corrupción para que sean destinados a las personas que más lo requieren.

Destacó la forma de organización de las comunidades originarias de Oaxaca, ya que cuentan con experiencia, honestidad y transparencia de consultar a la población en la aplicación de los financiamientos y que es ejemplo a nivel nacional.

A su vez, el auditor superior de la Federación David Rogelio Colmenares Páramo, instancia a la que se le rinde cuentas del uso y destino de los recursos, explicó la importancia de la entrega de estos beneficios de manera directa a los municipios y de esta manera, como lo ha establecido el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de que los financiamientos lleguen directamente a las comunidades que más lo necesitan, pero mediante un proceso transparente, claro y conforme a la norma establecida.

Antes, la secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión del Gobierno del Estado, Laura Estrada Mauro, señaló que esta entrega confirma la importancia del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno por combatir las carencias sociales en cada uno de los 570 municipios del estado, lo que es fundamental para acabar con la pobreza extrema, especialmente donde ésta se concentra.

Explicó que, en 2023, el FAIS Municipal en Oaxaca tiene un presupuesto superior a los 8 mil 663 millones de pesos, mientras que el FISE supera los mil 194 millones de pesos, lo que suma un presupuesto mayor a los 9 mil 858 millones de pesos, a ejecutarse durante este año en beneficio de la población en situación de pobreza extrema. Una inversión que, por supuesto, se suma a los programas federales que ponen al centro a los grupos de atención prioritaria, como nuestros adultos mayores, niñas, niños, jóvenes y jefas de familia.

En su intervención el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, señaló la importancia que tienen las comunidades para que sean vigilantes en la aplicación de estos recursos, al tiempo que las autoridades apliquen correctamente estos financiamientos para establecer una verdadera justicia social, reducir la marginación a través de la planeación y elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Asistieron Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado; Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de Programas para el Bienestar en Oaxaca e integrantes del gabinete del Gobierno de Oaxaca y México.

