Entrega Salomón Jara equipamiento tecnológico a tres escuelas de nivel básico de la agencia San Juan Guivini (16:30 h)

San Francisco Ozolotepec, Oax. 6 de febrero. Con finalidad de contar con espacios educativos funcionales y adecuados para el aprendizaje de la niñez y adolescencia oaxaqueña, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó equipamiento tecnológico a tres escuelas de nivel básico de la agencia San Juan Guivini, perteneciente al municipio de San Francisco Ozolotepec.

Al sostener una asamblea en esta demarcación ubicada en la región Sierra Sur, el Mandatario estatal detalló que se invirtió 1 millón 251 mil pesos en computadoras y proyectores para el beneficio de las y los estudiantes. En próximos días se entregarán impresoras, así como material de aseo, deportivo y de oficina.

“Quiero decirles que aquí estamos y estaremos siempre, venimos a anunciar en qué vamos a invertir y qué trabajos vamos a realizar; estoy muy agradecido por su apoyo y confianza”, resaltó junto a la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Otras acciones anunciadas para San Juan Guivini son:

• Una vez aprobado el proyecto, el Gobierno de Salomón Jara invertirá 10 millones de pesos en el camino que da acceso a esta agencia municipal.

• Para la construcción de esta vía de tránsito, la Primavera Oaxaqueña donará 10 mil litros de combustible para maquinaria pesada.

• El Sistema DIF Oaxaca beneficia a los grupos prioritarios con el programa alimentario Itacate de mi Corazón.

• Con la Tarjeta Margarita Maza, se otorgan 2 mil pesos bimestrales a siete jefas de familia en situación de pobreza extrema.

• Dos unidades médicas brindan atención a 578 habitantes con un abastecimiento del 71 por ciento en medicamentos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir