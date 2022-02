Entrega Murat obra de reconstrucción de la zona de artesanías en el mercado de abasto tras incendio de mayo del 2020 (13:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, entregó la obra terminada de reconstrucción de la zona de artesanías en Central de Abasto “Margarita Maza de Juárez”, luego del incendio que se registró el 27 de mayo del 2020 y que dañó totalmente esta zona.

Acompañado por autoridades y artesanos, reconoció que los artesanos necesitaban de un espacio digno para atender a los visitantes y sus familias, ya que cuando alguien trabajaba un espacio se volvía su hogar.

“Lo que hace la diferencia es entender al de enfrente, yo siempre he gobernado pensando en la gente, y siempre he creído que en esta vida no hay que creérsela, porque a veces hay autoridades que nos fallan, como a fin de año, cuando el otro se desapareció”.

Acompañado por el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, manifestó que si el anterior edil le hubiera dicho que necesitaba 200 millones de pesos, a lo mejor le hubiera pedido él y Neri ese dinero al presidente, pero ni eso les dijo.

“Tenemos todavía este año para trabajar, me recibieron con Nochixtlán, luego pasó el sismo, luego la pandemia y aquí estamos, pero nos echamos casi tres años y medio de desastres”, lamentó.

El mandatario, recomendó a los oaxaqueños analizar las acciones que habían hecho las personas antes, porque todos podían hacer promesas que después no cumplirán.

El director del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad, Rodrigo Bello, explicó que el incendio afectó a 134 casetas con pérdida total, dañando 3 mil metros cuadrados de los cuales al final se reconstruyeron 7 mil metros con una inversión de 49 millones de pesos.

La representante de los locatarios, Hilda García Pérez, manifestó que los artesanos tocaron muchas puertas y acudieron a los medios de comunicación para que no se olvidarán de ellos.

“El que vino y nos prometió su ayuda fue el gobernador, quien dijo que nos entregaría un área digna y de trabajo para todos”, aseguró.

A final, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, pidió a los locatarios preservar el orden para evitar la venta de este nuevo espacio, por lo que dijo que como autoridad estaría al pendiente de esto.

Adelantó que las próximas semanas comenzarán los trabajos de rehabilitación de la zona de comedores.