Entrega Daniela Taurino bultos de maíz a mujeres de Santa Lucía del Camino y San Sebastián Tutla (15:30 h)

2025/10/15  De Redacción ADN
San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de octubre. Con el objetivo de seguir impulsando la economía y fortalecer el desarrollo del municipio de Santa del Canino y San Sebastián Tutla, la diputada local del distrito XII, Daniel Taurino entregó bultos de maíz a comerciantes de ambas comunidades.

Durante el encuentro con mujeres, la legisladora de la LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca señaló que estos apoyos impulsan la economía local de quienes se dedican a la elaboración de tortillas y derivados del maíz.

La congresista recordó además que el maíz  y la tortilla han sido la base de la alimentación y desarrollo ancestral de las comunidades de Oaxaca.

Al recibir los bultos de maíz las mujeres agradecieron el gesto y es respaldo que siempre les ha brindado la legisladora

