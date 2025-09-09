Entrega Congreso de Oaxaca premio “Rodolfo Morales” a destacados artistas oaxaqueños (16:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de septiembre. En Sesión Solemne, la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional entregó el premio al mérito artístico y la medalla “Rodolfo Morales” a los maestros Adán Paredes y Modesto Bernardo, quienes a lo largo de su trayectoria han demostrado ser fieles custodios de nuestra herencia cultural y artística.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo, afirmó que el Congreso distingue a quienes han hecho del arte una forma de compromiso con su pueblo han creado desde la tierra, memoria y dignidad.

Dijo que este premio enaltece trayectorias que han transformado lo cotidiano en símbolo, lo local en universal, lo personal en colectivo, donde cada obra considerada en la premiación es testimonio de que el arte representa y dignifica a los pueblos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Culturas y Artes, Irma Pineda Santiago manifestó que entre los muchos nombres que han engrandecido el patrimonio artístico del estado, el de Rodolfo Morales brilla con luz propia debido a su compromiso con la cultura y la restauración del patrimonio arquitectónico. “Que este premio lleve su nombre no es sólo un homenaje justo, sino también un acto de continuidad, un compromiso con la creatividad, con la comunidad y con el alma cultural de Oaxaca”, sostuvo.

Asimismo, resaltó el trabajo y la entrega de los galardonados, quienes han puesto en alto el nombre de Oaxaca y han sabido transmitir con sensibilidad y pasión la riqueza de las tradiciones y expresiones plásticas de nuestro estado. “Su labor artística es una muestra de que la creatividad y la disciplina pueden convertirse en un legado invaluable para las futuras generaciones”, indicó.

En tanto, Adán Paredes, quien recibió la presea en la categoría de Artes Plásticas, compartió que estar en el Recinto Legislativo es un hito para su trayectoria de más de 40 años como escultor, pues se trata de un reconocimiento a muchos años de trabajo en las comunidades. Llamó a los jóvenes a manifestarse a través del arte, pues es una actividad que permite la liberación y la creación.

Asimismo, Modesto Bernardo, oriundo de Zimatlán de Álvarez y ganador en la categoría de Pintura, dijo que su obra intenta reflejar la visión particular de las comunidades, quienes ven en estas expresiones más allá de lo comercial. “Me llena de gran satisfacción recibir este galardón, y espero que esto incentive a la gente a hacer más arte con pasión”, expresó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dennis García Gutiérrez, felicitó a los premiados y les expresó su total admiración y respeto, pues a partir de ahora cargarán en su historia personal la gran responsabilidad de contribuir con sus actividades con la cultura, educación y compromiso social de enaltecer el arte de Oaxaca, que es referente de México en el mundo.

El Congreso local a través de las y los diputados que conforman el órgano legislativo competente de Culturas y Artes, tal es el caso de María Francisca Antonio Santiago, Melina Hernández Sosa, Concepción Rueda Gómez y el diputado Isaías Carranza Secundino, así como el Presidente de la Jucopo entregaron también reconocimientos a las y los participantes: Ángela Rocío Hernández Gómez “Suke”, Erwis Félix Rodríguez Herrera, Eric Fabián Pérez Gaytán, Max Sánz, Nelly Perla Cocotzin Prieto Jiménez, Manuel Miguel Pérez, José Luis Feliciano y Demetrio Hernández Pérez, quienes a lo largo de su trayectoria han preservado y difundido el arte plástico oaxaqueño.

Cabe destacar que se contó con la presencia del secretario de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado, Flavio Sosa Villavicencio y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), magistrada Erika María Rodríguez Rodríguez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir