Entre lágrimas, empresario anuncia que no va a poder seguir pagando a sus empleados (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de abril. El empresario Ramón Sesma Padilla, anunció entre lágrimas anunció que cerraría temporalmente sus restaurantes y que ya no podría seguir pagando a sus empleados: “Tengo que preguntarles: ¿qué hago? ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda? ¿Se lo pago al gobierno de impuestos y seguro social? ¿O se los pago a ustedes? Me duele el corazón decirles que es la última vez que puedo pagarles” mencionó.

El hombre es dueño de la cadena de restaurantes Chiltepinos, una cadena sonorense que se dedica a la venta de alitas y bonles, pero que ahora, bajo la contingencia sanitaria del coronavirus, no podrá seguir solventando los gastos operativos del lugar.

“El ser empresario en México es una de las actividades más sufridas, porque arriesgas todo por un sueño, por dar empleo, porque tus ideas funcionen y ayudar a familias a que tengan un sustento diario, y muchas veces es mal comprendido, creyendo que es uno millonario, pero tiene gastos, hipotecas, pides prestado” añadió.

Sesma también mencionó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no da las facilidades y apoyos gubernamentales contra la crisis de empleo que se está generando por la pandemia mundial del coronavirus.

El empresario también contó su historia de vida, afirmando que no todos los empresarios son ricos o nacen en la abundancia, pues él desde joven se ha dedicado a trabajar de vendedor y repartidor de periódicos antes de poder tener sus dos restaurantes.

Historia de vida conmueve, pero internautas duda de la veracidad de los hechos

Pese a que el clip tuvo una reacción general de conmoción y tristeza, hubo varios usuarios que cuestionaron la veracidad de los argumentos del hombre de negocios, pues afirmaron que era imposible que en sólo tres semanas, la empresa se hubiera quedado sin recursos para pagar.

Otros internautas también mencionaron que Sesma atacó mucho al gobierno federal, cuando bien podría intentar dialogar con la gobernadora estatal para intentar mejorar la situación de sus locales.

El video de casi 14 minutos cierra con un Padre Nuestro que ora el empresario y bendiciones para el Presidente, hasta el momento se desconoce la respuesta de la gobernadora o gobierno federal ante el hecho.

