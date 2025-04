Enseña artesana elaboración de telar de cintura a mujeres de San Miguel Reyes, Putla (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de abril. En la comunidad de San Miguel Reyes, agencia de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, el sábado 29 de marzo, inició el taller para preservar el telar de cintura.

La artesana Rebeca Santiago, originaria de Santa María Yucuhiti, compartió que acudió a dicha comunidad para enseñar a las mujeres cómo se elabora el telar de cintura.

“Aquí no se usa el telar de cintura, no lo saben hacer. Venimos con el propósito de enseñarle a las señoras, para que no se pierda el trabajo que nos dejaron nuestros ancestros. Invitamos a más niñas y señoras que se gusten integral al grupo, van a ser bienvenidas con mucho gusto”, indicó.

Comunicó que cada fin de semana acudirá a San Miguel Reyes, Putla, a impartir el taller, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a un costado del edificio de la agencia.

Recalcó que las clases serán impartidas también en mixteco, porque la mayoría de las personas hablan esa lengua materna.

Por su parte, Sira López López, regidora de Cultura en San Miguel Reyes, quien coordina también la actividad, compartió que buscan preservar el conocimiento adquirido a través de los ancestros de la nación Ñuu Savi.

“Estamos rescatando los saberes de nuestros ancestros que por algún motivo nos dejaron en su momento, pero somos de la misma nación, Ñuu Savi. Es el trabajo que iniciamos, ojalá que aprendamos bien y se quede para siempre en la comunidad”, recalcó.

Cabe recordar, que en ambos municipios existen cafeticultores por herencia y han coincidido en el fortalecimiento de promover su lengua materna.

