Enfurecido, AMLO reta a Marco Rubio a que pruebe sus nexos con el narco (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. Enfurecido, el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los senadores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a que presenten pruebas de sus presuntos vínculos con el narcotráfico, luego de la polémica que ha surgido por su inasistencia a la Cumbre de las Américas, que se celebra en esta semana en Los Ángeles, California.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”, escribió este martes Marco Rubio, senador estadounidense de origen cubano y del Partido Republicano.

“Yo les digo que presenten pruebas, respondió AMLO. “Yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, y Marco Rubio, de origen hispano… que obtienen los votos por los hispanos, yo los emplazo a que presenten pruebas de lo que están diciendo. Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de las armas, yo si tengo las pruebas”, dijo el presidente.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México?”, preguntó AMLO, señalando: “Yo no soy Felipe Calderón. Aunque no les guste a sus más cercanos simpatizantes y a muchos que votaron por él. Hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. La verdad nos hará libres”, añadió.

“Una nación, un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos. No se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios, y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor y con el sufrimiento de los pueblos. Esa es la respuesta”, concluyó.

Publimetro

Compartir