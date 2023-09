Enfrentaré a las corcholatas con una sonrisa: Xóchitl Gálvez (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. La virtual coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, anticipó desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que enfrentará a las “corcholatas” de Morena con una sonrisa y señaló que ella conoce más el país y las necesidades de la gente que sus oponentes morenistas.

“Mi sonrisa no se me va a borrar, se los garantizo. Enfrente tenemos una corcholata que no emociona mucho y ése es el enojo del presidente. Yo no tengo la culpa que ande de malas. Yo ando de buenas”, afirmó la senadora de Acción Nacional.

Anticipó que este domingo 3 de septiembre, cuando le será entregada la constancia que la acredita como coordinadora del Frente Amplio por México, en el Ángel de la Independencia, será un día de fiesta ciudadana debido a que la gente tiene esperanza de un cambio y de lograr lo que el gobierno no cumplió.

A diferencia de lo que ocurre en Morena, agregó Xóchitl Gálvez, donde la definición de su aspirante presidencial será una designación, en el Frente Amplio por México, dos mujeres, Beatriz Paredes y ella, llegaron a la última etapa.

“Llegaron a la final, dos mujeres no vistas; los vistos eran Santiago Creel y Enrique de la Madrid, y Beatriz y Xóchitl sorprendieron”, comentó la exalcaldesa de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Respecto a la declinación a su favor que hizo la senadora Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez dijo que esperará a que la priista defina de qué forma se integrará al proyecto del Frente Amplio por México.

“Beatriz y yo somos amigas de hace muchos años, y somos políticas serias, y si Beatriz hubiera estado adelante en las encuestas, la que hubiera declinado hubiera sido su servidora”, recordó.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz anunció desde Chiapas, que senadores y diputados de PAN, PRI y PRD votarán a favor de la iniciativa para reducir de 68 a 65 años la edad fijada en la Constitución para recibir la pensión de adultos mayores.

La virtual coordinadora del Frente Amplio recordó que entre sus propuestas rumbo al 2024 está mantener los programas sociales, e incluso ampliarlos.

Así de las cuatro iniciativas constitucionales que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión en el actual periodo ordinario de sesiones, ésta será apoyada por el bloque opositor.

“Y yo le hago una propuesta al presidente, que deje de darle atole con el dedo a los mexicanos, cuando él llegó la pensión era a partir de los 65 años, él la subió a los 68 y ahora nos viene a decir que la va a bajar cuando él la quitó”, afirmó.

Cabe recordar que, aunque actualmente los adultos mayores ya reciben la pensión a los 65 años, en la Constitución, aún no se modifica la edad, pues en el texto sigue apareciendo que debe ser a partir de los 68 años.

Por otra parte, anticipó que los partidos de oposición no respaldarán la nueva iniciativa para transferir la Guardia Nacional íntegramente al organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional. “No vamos con esa iniciativa, ya dijimos que no desde antes”, aclaró.

Xóchitl Gálvez, quien estuvo acompañada en Chiapas por la senadora Josefina Vázquez Mota, dijo que el bloque opositor estudiará las otras dos iniciativas que remita el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.

La senadora Gálvez se dijo impresionada por el apoyo recibido en la sesión de apertura del Congreso de la Unión por parte de diputados y senadores de PAN, PRI, y PRD.

“Me fue bien en el Congreso. Sí se abrieron los de Morena, la verdad es que se acabó el Día del Presidente, pero allá él le tuvo miedo ir al Congreso”, indicó.

Excélsior

