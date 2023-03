Encuentran a los 4 estadounidenses secuestrados en Tamaulipas; 2 murieron (09:25 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de marzo. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que fueron localizados los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros. Dos de ellos fueron encontrados sin vida, mientras una persona sobrevivió y otra resultó herida. Además, hay un detenido por este caso, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“[El Gobierno de Estados Unidos] tiene derecho a manifestarse como lo hicieron. Lamentamos mucho que esto suceda y vamos a seguir trabajando”, comentó el presidente López Obrador.

“Estamos trabajando bien. Desde luego hay gentes que opinan distinto y hay también intereses partidistas, yo diría politiquería. Hay gente muy hipócrita que lamenta estos hechos y los utiliza con propósitos políticos. Trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros”, comentó AMLO.

El presidente López Obrador criticó y consideró un trato “amarillista” que las principales cadenas de televisión de EU dieron amplia cobertura al secuestro de estadounidenses y dijo que cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, los medios “callan como momias”.

“Desde luego que no estamos permitiendo que intervengan de países extranjeros sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver que hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. ¿No hay redes? ¿No hay carteles? ¿Quién vende la droga?”, añadió el presidente.

López Obrador dijo que entre ambos paises “hay cooperación y estamos trabajando con respeto a la soberanía, aunque el exprocurador Barr diga que yo apoyo a los narcotraficantes mexicanos con el pretexto de la soberanía. Este es un asunto nuestro y Biden me ha ofrecido que van a respetar la soberanía. México no es colonia y no es protectorado de ningún país extranjero”.

