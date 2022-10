Enciende Lily Téllez discusión en el Senado sobre las Fuerzas Armadas (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Al acusar a los morenistas de ser unas “hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca”, la senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, encendió el debate en el Senado de la República sobre la reforma al artículo quinto transitorio que permite realizar a las Fuerzas Armadas mantener las tareas de seguridad pública hasta 2028, otorgar mayores controles parlamentarios para la rendición de cuentas y la creación de un Fondo para fortalecer a policías locales.

Al presentar un voto particular al dictamen, a nombre de Julen Rementería, la senadora Téllez argumentó su postura en contra ante posibles abusos de militares. “Cuando los militares abusen sexualmente y violen a las mujeres indígenas a sus madres, hermanas y esposas, tú vas a andar llorando cuando a tu hija la golpeen los militares, van a andar llorando, tú Lucy (Meza) y Dios guarde la hora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y seas una ciudadana y no tengas a quién recurrir porque el Ejército te va a aplastar Lucy y a ti y a ti”, enfatizó.

Acusó de perverso al presidente Andrés Manuel López Obrador, “la verdadera intención de la militarización es política, no es de seguridad, no vengan con esos cuentos ustedes bola de corruptos, va a usar al Ejército para intimidar, para operar, para encubrir y contener a la población en las próximas elecciones presidenciales, el presidente pisa a la élite militar de hojalata para beneficiar a su corcholata, de hecho ya el secretario habla como chairo, habla como AMLO, hace política aunque viole la Ley el secretario general de la Defensa, no es institucional y a ustedes bola de corruptos los ve para abajo”.

En ese momento fue increpada por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia quien desde su escaño trataba de explicar la razón del dictamen.

“No le acepto nada al líder sindical, siéntese, sentadito y calladito. Ustedes van a ser responsables y no se van …. ¡qué se siente y que se calle que es mi turno líder sindical, bastante se han beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado Napoleón, después hablará usted, sentado y callado y espere sus croquetas!”, gritó Lilly Téllez.

En respuesta, el líder sindical, Gómez Urrutia, refirió desde su escaño que las policías locales no están preparadas para enfrentar al crimen organizado, “y por lo tanto lo que se está buscando es ampliar el periodo para capacitarlos y tener un fondo adecuado. Esto es lo que quiero decir y más allá de provocaciones y vulgaridades respetemos el rango, sean senadores de categoría, no verdaderos mercaderes”.

Pero fue la también morenista, Rocío Abreu, quien rebasó los límites y acusó a Lilly Téllez de roba maridos. “No acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral, aquí viene hablar de moralidad, cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas, cada quién tiene derecho de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa que se haya acostado con medio TV Azteca, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga, lo que ella ha hecho es una injuria y una mujer que le falla a sus propias amigas -te manda saludos Marissa por cierto- a sus amigos uno no les anda bajando a sus maridos”.

Mientras la senadora Lucía Trasviña, se paró frente a Lilly Téllez quien se encontraba en tribuna y con ademanes la increpó, “¡respétame por tu abuela, soy mujer como tú”, mientras la panista sólo la miraba sin moverse si quiera. Fue la también morenista, Citlalli Hernández, quien tuvo que bajar de su escaño y pedir a Trasviña que regresara a su lugar en el Pleno.

