Encarcelan a mujer triqui durante 14 horas; la torturaron y agredieron sexualmente, acusa (20:10 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca, 4 de junio. Marcelina C. M., denunció que, presuntamente, fue detenida y agredida sexualmente y que, al estar encarcelada por 14 horas, fue torturada por integrantes de la sindicatura de la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla, del municipio de Putla de Guerrero.

Relató que el 24 de mayo, alrededor de las 21:00 horas, fue agredida por una de sus vecinas, y para evitar que algo grave sucediera, tuvo que intervenir su esposo Roberto E. J.

Agregó que cuando acudió, en compañía de su esposo con la autoridad de San Andrés Chicahuaxtla para informar y dar su versión de lo ocurrido, no fueron escuchados y en respuesta fueron agredidos, “incluso rociaron gas lacrimógeno”.

Abundó que, enseguida, sin decirle nada, la detuvieron entre cuatro o cinco integrantes de la sindicatura de esa comunidad, “me agredieron sexualmente y metieron a una celda de un metro cuadrado”.

“Cuando entré, me echaron agua, no dejaron que me pasaran cobijas. Ni tortilla ni agua me dieron, tuve que aguantar mi hambre hasta el siguiente día. Estuve de pie toda la noche y parte del otro día”, recordó.

Marcelina, tiene tres hijos de 14, 11 y 8 años de edad, además de que se encarga de cuidar a su suegro de 86 años de edad.

Roberto E. J., esposo de la víctima, refirió que él acudió con el síndico para dar su versión de lo que había visto, pero no lo recibió “me dijo que me retirara y se fue a favor de la otra parte”.

Reveló que, después de la detención de su esposa, como a las 00:00 horas, al parecer policías de la comunidad, en compañía de elementos de la Guardia Nacional presuntamente llegaron a intimidarlo a su domicilio, “hicieron cinco detonaciones de arma de fuego de grueso calibre, fue la Guardia Nacional”.

La mujer triqui expresó que después de cumplir 14 horas de estar encarcelada y para poder superarlo, acudió a consultas psicológicas, ginecología y otros especialistas médicos.

Dijo que no ha podido guardar el reposo que le indican los médicos, ya que acude a realizar los trámites correspondientes por la denuncia que interpuso en la Fiscalía Local de Putla.

La familia de la mujer triqui teme que el hecho quede impune por la presunta intervención de un actor político.

Putla de Guerrero se localiza en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, su distancia aproximada a la capital del estado es de 374 kilómetros.

