En Xoxocotlán la 4T será una realidad, gobernaré con resultados: Tania López (11:45 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 15 de marzo. La candidata a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, doctora Tania López López ratificó ante vecinos de este municipio su compromiso de generar programas de asistencia social para ayudar a los que menos tienen.

En ese sentido, aseguró que en los primeros días de su gobierno implementará dos programas fundamentales para el bienestar de la población en Xoxocotlán, “Apoyo a la economía familiar” y “Apoyos alimentarios a las familias xoxeñas”, los cuales tendrán como objetivo principal mejorar la calidad de vida y dignificar el desarrollo social.

La candidata morenista, aseguró que el programa “Apoyos alimentarios a las familias xoxeñas” buscará generar apoyos periódicos a jefas de familia para el sustento de sus hogares “Nuestra administración trabajará por los que menos tienen. Soy una mujer de compromisos y resultados, como médico y como jefa de familia daré mi corazón para demostrar que las mujeres sí podemos”.

“Son muchos los casos de mujeres que son el único sustento de sus hogares, tenemos casos de mujeres solteras que no tienen acceso a seguridad social o ingresos suficientes para los gastos de sus hijos; e incluso en mi caminar he constatado hogares donde solo habitan adultos mayores que no cuentan con alguna pensión por ello la importancia de este programa alimentario”.

Abundó que el trabajo social que ha realizado en este municipio le ha permitido conocer cada una de las necesidades de la población, “Vivimos tiempos difíciles, por ello vamos a generar programas que contribuyan a su economía, apoyaremos a los que menos tienen”, recalcó la candidata a edil,

Por último, lanzó una invitación para que la ciudadanía xoxeña efectúe este 27 de marzo su voto a favor de Morena ya que representa la única propuesta que respaldará la Cuarta Transformación “nosotros estamos con ya saben quién y ayudaremos a fortalecer un gobierno del pueblo”.

