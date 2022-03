En Xoxocotlán construiremos un gobierno humano y de puertas abiertas: Tania López (17:45 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 11 de marzo. En su tercer día de campaña, la candidata a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Tania López López continúa sus recorridos para escuchar las necesidades de la gente, “en la coalición Juntos Hacemos Historia hemos consolidado un proyecto gubernamental de propuestas para dar puntual atención a las necesidades ciudadanas”, señaló.

Acompañada de las y los integrantes de su planilla, la representante de los partidos Morena, PUP, PVEM y PT, recorrió calles de los barrios Ermita y Calicanto en la Cabecera Municipal donde reiteró su compromiso para construir un gobierno de puertas abiertas, con sentido humano y atendiendo de manera puntual las necesidades de la gente.

“Como médico llevo más de 10 años recorriendo nuestro municipio, por eso conozco los sectores de mayor demanda y necesidad para las familias xoxeñas. Nuestras propuestas están enfocadas en materia de seguridad, abastecimiento de agua, servicios de recolección de basura, salud, rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y asfalto, así como programas de asistencia social”, detalló la morenista.

La aspirante a edil de Xoxocotlán, señaló que las mujeres tienen derecho a participar libremente en los procesos políticos y demostrar su capacidad en el desempeño público, “mi compromiso ha sido y es con las familias, por ello impulsaremos una administración incluyente y de esta manera lograremos brindar atención a la niñez, juventud, mujeres, hombres y adultos mayores de nuestro municipio”.



Finalmente, hizo un llamado a la paz y unidad “las y los xoxeños necesitamos candidatos de propuestas para fomentar el desarrollo de las agencias, barrios, colonias y fraccionamientos. La ciudadanía me conoce, sabe que soy una mujer de palabra y que desde cerca los he escuchado, mi trabajo como médico de asistencia social es de años y no vengo a improvisar”.

