En Sinaloa titular de Seguridad Pública renuncia a su cargo (22:55 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Óscar Rentería Schazarino, presentó su renuncia al cargo ante el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un movimiento que representa uno de los ajustes más relevantes dentro del gabinete estatal.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha detallado públicamente las razones de la salida del funcionario. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que la decisión podría estar relacionada con motivos personales y con la posibilidad de que el mando militar asuma nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

​El nombramiento de quien asumirá la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal podría darse a conocer el próximo lunes 16 de marzo, lo que marcará un nuevo ajuste dentro de la estrategia del gobierno estatal.

Óscar Rentería, el tercer secretario de Seguridad en el gobierno de Rubén Rocha

Rentería Schazarino permaneció alrededor de 15 meses al frente de la corporación estatal y su salida lo convertiría en el tercer secretario de Seguridad que deja el cargo durante la actual administración.

El general fue designado como titular de la dependencia el 21 de diciembre de 2024, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán. En ese acto participaron el gobernador Rocha Moya y el entonces recién nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Así fue reportada la renuncia | VIDEO

​Su llegada se dio en sustitución del general de división Gerardo Mérida Sánchez, en un contexto marcado por la intensificación de operativos contra la delincuencia organizada en distintas regiones del estado.

En el entorno político y de seguridad del estado, circuló la posibilidad de que el relevo en la SSPE recaiga nuevamente en un mando proveniente de la Defensa, lo que mantendría el esquema de conducción militar al frente de la seguridad pública en Sinaloa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir